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5 أشياء فى مطبخك تمنع دخول الصراصير للمنزل.. تعرفى عليها

9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنتِ تعانين من
مشاكل تواجد الصراصير
في البيت، وهذا مزعج للغاية، خاصة أن التخلص المعتاد منها عن طريق المواد الكيماوية يعد خطرًا شديدًا على الصحة، فمن الآن فلا داعى لهذا الانزعاج، إليك بعض من التجارب التي ستقضى على الصراصير ومن داخل مطبخك، هذا وفقًا لما ذكره موقع
ckroachfacts".


_الصراصير في المنزل


مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل

اخلطى كميات مناسبة من مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل البودر وتوجهى إلى أماكن اختباء الصراصير وقومى برش الخليط وسوف تتخلصى تواجدهم على الفور، فقط كوني حذرة إذا كان عندك أطفال أو حيوانات أليفة يمكن أن تصل إلى هذه الأماكن.


الفلفل الحار


زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي له فعالية في طرد الصراصير والحشرات الأخرى، ويُعتقد أن خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات تعمل على إزعاج الصراصير وتثبيط نشاطها، ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمكون في رذاذ الحشرات أو في محلول مخفف لتنظيف المناطق المصابة بوجود الصراصير.

للاستخدام، يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء في زجاجة رذاذ، ويتم رش الخليط في المناطق التي تعتبر مسارات الصراصير المحتملة، مثل المطابخ والحمامات والمناطق الرطبة الأخرى، ويجب تجنب رش الزيت مباشرة على الأطعمة أو الأسطح التي تلامسها الأطعمة.



زيت شجرة الشاى


ورق الغار

أوراق الغار المسحوقة تعمل على عدم مرور الصراصير في المكان الذى يوجد فيه رش هذا المسحوق، فهي لا تقتل الصراصير ولكنها تردعها، وسوف تعمل رائحة أوراق الغار
المسحوقة على إبعاد الصراصير بشكل فعال.


ورق الغار
زيت النعناع

يستخدم زيت النعناع في إبعاد الحشرات، حيث إنه قادر على صد كل شيء بدءًا من بق الفراش إلى البراغيث والعناكب وأيضًا الصراصير، الحقيقة هي أن القليل من زيت النعناع له تأثير فعال في التخلص من الصراصير.


قرفة

ليس هناك شك في أنها رائحة قوية، ولكن لسوء الحظ، فإن رائحتها وحدها ليست فعالة مثل أوراق الغار أو زيت النعناع. ومع ذلك، فإن الجمع بين أعواد القرفة الطازجة مع الأعشاب والتوابل العطرية الأخرى قد يبعد الصراصير عن مطبخك.


قرفة



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