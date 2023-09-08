5 أشياء فى مطبخك تمنع دخول الصراصير للمنزل.. تعرفى عليها

5 أشياء فى مطبخك تمنع دخول الصراصير للمنزل.. تعرفى عليها
التاريخ
9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنتِ تعانين من
مشاكل تواجد الصراصير
في البيت، وهذا مزعج للغاية، خاصة أن التخلص المعتاد منها عن طريق المواد الكيماوية يعد خطرًا شديدًا على الصحة، فمن الآن فلا داعى لهذا الانزعاج، إليك بعض من التجارب التي ستقضى على الصراصير ومن داخل مطبخك، هذا وفقًا لما ذكره موقع
ckroachfacts".
_الصراصير في المنزل
مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل
اخلطى كميات مناسبة من مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل البودر وتوجهى إلى أماكن اختباء الصراصير وقومى برش الخليط وسوف تتخلصى تواجدهم على الفور، فقط كوني حذرة إذا كان عندك أطفال أو حيوانات أليفة يمكن أن تصل إلى هذه الأماكن.
الفلفل الحار
زيت شجرة الشاي
زيت شجرة الشاي له فعالية في طرد الصراصير والحشرات الأخرى، ويُعتقد أن خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات تعمل على إزعاج الصراصير وتثبيط نشاطها، ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمكون في رذاذ الحشرات أو في محلول مخفف لتنظيف المناطق المصابة بوجود الصراصير.
للاستخدام، يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء في زجاجة رذاذ، ويتم رش الخليط في المناطق التي تعتبر مسارات الصراصير المحتملة، مثل المطابخ والحمامات والمناطق الرطبة الأخرى، ويجب تجنب رش الزيت مباشرة على الأطعمة أو الأسطح التي تلامسها الأطعمة.
زيت شجرة الشاى
ورق الغار
أوراق الغار المسحوقة تعمل على عدم مرور الصراصير في المكان الذى يوجد فيه رش هذا المسحوق، فهي لا تقتل الصراصير ولكنها تردعها، وسوف تعمل رائحة أوراق الغار
المسحوقة على إبعاد الصراصير بشكل فعال.
ورق الغار
زيت النعناع
يستخدم زيت النعناع في إبعاد الحشرات، حيث إنه قادر على صد كل شيء بدءًا من بق الفراش إلى البراغيث والعناكب وأيضًا الصراصير، الحقيقة هي أن القليل من زيت النعناع له تأثير فعال في التخلص من الصراصير.
قرفة
ليس هناك شك في أنها رائحة قوية، ولكن لسوء الحظ، فإن رائحتها وحدها ليست فعالة مثل أوراق الغار أو زيت النعناع. ومع ذلك، فإن الجمع بين أعواد القرفة الطازجة مع الأعشاب والتوابل العطرية الأخرى قد يبعد الصراصير عن مطبخك.
قرفة
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