5 أشياء فى مطبخك تمنع دخول الصراصير للمنزل.. تعرفى عليها





اخلطى كميات مناسبة من مسحوق الفلفل الحار والثوم والبصل البودر وتوجهى إلى أماكن اختباء الصراصير وقومى برش الخليط وسوف تتخلصى تواجدهم على الفور، فقط كوني حذرة إذا كان عندك أطفال أو حيوانات أليفة يمكن أن تصل إلى هذه الأماكن.





زيت شجرة الشاي له فعالية في طرد الصراصير والحشرات الأخرى، ويُعتقد أن خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات تعمل على إزعاج الصراصير وتثبيط نشاطها، ويمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمكون في رذاذ الحشرات أو في محلول مخفف لتنظيف المناطق المصابة بوجود الصراصير.

للاستخدام، يمكن مزج بضع قطرات من زيت شجرة الشاي مع الماء في زجاجة رذاذ، ويتم رش الخليط في المناطق التي تعتبر مسارات الصراصير المحتملة، مثل المطابخ والحمامات والمناطق الرطبة الأخرى، ويجب تجنب رش الزيت مباشرة على الأطعمة أو الأسطح التي تلامسها الأطعمة.





أوراق الغار المسحوقة تعمل على عدم مرور الصراصير في المكان الذى يوجد فيه رش هذا المسحوق، فهي لا تقتل الصراصير ولكنها تردعها، وسوف تعمل رائحة أوراق الغار

المسحوقة على إبعاد الصراصير بشكل فعال.

يستخدم زيت النعناع في إبعاد الحشرات، حيث إنه قادر على صد كل شيء بدءًا من بق الفراش إلى البراغيث والعناكب وأيضًا الصراصير، الحقيقة هي أن القليل من زيت النعناع له تأثير فعال في التخلص من الصراصير.





ليس هناك شك في أنها رائحة قوية، ولكن لسوء الحظ، فإن رائحتها وحدها ليست فعالة مثل أوراق الغار أو زيت النعناع. ومع ذلك، فإن الجمع بين أعواد القرفة الطازجة مع الأعشاب والتوابل العطرية الأخرى قد يبعد الصراصير عن مطبخك.



