





- استخدم مكنسة ناعمة أو ممسحة لإزالة الأتربة والأوساخ اليومية من سطح الرخام.



- قم بمسح الرخام باستخدام محلول ماء دافئ وصابونة ناعمة. تجنب استخدام المنظفات القوية أو الأحماض، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الرخام.







- لإزالة البقع الصعبة أو الأوساخ المتراكمة، يمكنك استخدام محلول ماء دافئ مخفف بقليل من الخل الأبيض. استخدم قطعة قماش ناعمة وامسح بها الرخام بلطف.



- إذا كان هناك بقعة متعثرة أو عنيدة، يمكنك استخدام معجون مصمم خصيصًا لتنظيف الرخام. ضع كمية صغيرة من المعجون على البقعة وامسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة.







- بعد التنظيف العميق، يمكنك تلميع الرخام لاستعادة لمعانه.



- استخدم منتج تلميع مخصص للرخام. ضع كمية صغيرة من المنتج على الرخام وامسحه بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.



- بعد التلميع، قم بتنظيف الرخام بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا المنتج.







- للحفاظ على جمال الرخام وحمايت ، يمكنك وضع طبقة من الشمع أو المانع للتسرب على السطح. هذا سيساعد في تشكيل حاجز واقٍ للبقع والتآكل العادي.

يجب تجنب استخدام المنظفات القوية أو الملمعات الكيميائية القاسية على الرخام، حيث يمكن أن تتسبب في تلفه، كما يجب أن تكون حذرًا عند استخدام الأدوات الحادة أو الصلبة على الرخام، حيث يمكن أن تترك خدوشًا على السطح.



