علشان بيتك ينور .. 4 خطوات أساسية لتنظيف وتلميع رخام الأرضيات الباهت
التاريخ
9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) حجر الرخام يعد من أجمل لمسات الفخامة التي تستخدم في الأرضيات والأسطح والبلاط، فمن الشائع استخدامه كمادة بناء في المنازل وهو متوفر لذلك، والشائع من ألوانه الأبيض. ويوصف أنه حجر ناعم وملمسي يحتاج إلى عناية خاصة لضمان الحفاظ على لمعانه، ولكى يكون أكثر جمالًا ولمعانًا يجب الاهتمام به وتنظيفه بشكل دورى، في السطور التالية نتعرف على الخطوات بسيطة للحافظ على جماله وجاذبيته، وفقًا لما نشره موقع "Home Edit"
ارضيات رخام
1. التنظيف اليومي:
- استخدم مكنسة ناعمة أو ممسحة لإزالة الأتربة والأوساخ اليومية من سطح الرخام.
- قم بمسح الرخام باستخدام محلول ماء دافئ وصابونة ناعمة. تجنب استخدام المنظفات القوية أو الأحماض، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الرخام.
2. التنظيف العميق:
- لإزالة البقع الصعبة أو الأوساخ المتراكمة، يمكنك استخدام محلول ماء دافئ مخفف بقليل من الخل الأبيض. استخدم قطعة قماش ناعمة وامسح بها الرخام بلطف.
- إذا كان هناك بقعة متعثرة أو عنيدة، يمكنك استخدام معجون مصمم خصيصًا لتنظيف الرخام. ضع كمية صغيرة من المعجون على البقعة وامسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة.
رخام
3. التلميع:
- بعد التنظيف العميق، يمكنك تلميع الرخام لاستعادة لمعانه.
- استخدم منتج تلميع مخصص للرخام. ضع كمية صغيرة من المنتج على الرخام وامسحه بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.
- بعد التلميع، قم بتنظيف الرخام بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا المنتج.
4. الحماية:
- للحفاظ على جمال الرخام وحمايت ، يمكنك وضع طبقة من الشمع أو المانع للتسرب على السطح. هذا سيساعد في تشكيل حاجز واقٍ للبقع والتآكل العادي.
يجب تجنب استخدام المنظفات القوية أو الملمعات الكيميائية القاسية على الرخام، حيث يمكن أن تتسبب في تلفه، كما يجب أن تكون حذرًا عند استخدام الأدوات الحادة أو الصلبة على الرخام، حيث يمكن أن تترك خدوشًا على السطح.
رخام
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