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علشان بيتك ينور .. 4 خطوات أساسية لتنظيف وتلميع رخام الأرضيات الباهت

9/8/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Youm7) حجر الرخام يعد من أجمل لمسات الفخامة التي تستخدم في الأرضيات والأسطح والبلاط، فمن الشائع استخدامه كمادة بناء في المنازل وهو متوفر لذلك، والشائع من ألوانه الأبيض. ويوصف أنه حجر ناعم وملمسي يحتاج إلى عناية خاصة لضمان الحفاظ على لمعانه، ولكى يكون أكثر جمالًا ولمعانًا يجب الاهتمام به وتنظيفه بشكل دورى، في السطور التالية نتعرف على الخطوات بسيطة للحافظ على جماله وجاذبيته، وفقًا لما نشره موقع "Home Edit"


ارضيات رخام


1. التنظيف اليومي:


- استخدم مكنسة ناعمة أو ممسحة لإزالة الأتربة والأوساخ اليومية من سطح الرخام.


- قم بمسح الرخام باستخدام محلول ماء دافئ وصابونة ناعمة. تجنب استخدام المنظفات القوية أو الأحماض، حيث يمكن أن تتسبب في تلف الرخام.


2. التنظيف العميق:


- لإزالة البقع الصعبة أو الأوساخ المتراكمة، يمكنك استخدام محلول ماء دافئ مخفف بقليل من الخل الأبيض. استخدم قطعة قماش ناعمة وامسح بها الرخام بلطف.


- إذا كان هناك بقعة متعثرة أو عنيدة، يمكنك استخدام معجون مصمم خصيصًا لتنظيف الرخام. ضع كمية صغيرة من المعجون على البقعة وامسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة.


رخام


3. التلميع:


- بعد التنظيف العميق، يمكنك تلميع الرخام لاستعادة لمعانه.


- استخدم منتج تلميع مخصص للرخام. ضع كمية صغيرة من المنتج على الرخام وامسحه بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.


- بعد التلميع، قم بتنظيف الرخام بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي بقايا المنتج.


4. الحماية:


- للحفاظ على جمال الرخام وحمايت ، يمكنك وضع طبقة من الشمع أو المانع للتسرب على السطح. هذا سيساعد في تشكيل حاجز واقٍ للبقع والتآكل العادي.

يجب تجنب استخدام المنظفات القوية أو الملمعات الكيميائية القاسية على الرخام، حيث يمكن أن تتسبب في تلفه، كما يجب أن تكون حذرًا عند استخدام الأدوات الحادة أو الصلبة على الرخام، حيث يمكن أن تترك خدوشًا على السطح.


رخام



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