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9.93 ألف مستفيد من التمويل الأصغر بقيمة 7.81 مليون جنيه حتى يونيو

9/8/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية ، عن ارتفاع أعداد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 9.93 ألف مستفيد بنهاية يونيو عام 2023 بأرصدة تمويل 7.81 مليون جنيه، مقابل 31.18 ألف مستفيد خلال الشهر المماثل من العام الماضي وبأرصدة تمويل 17.19 مليون جنيه.



وأوضح التقرير أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في نهاية يونيو عام 2023 قد تركز في النشاط الزراعي بنسبة 53.30%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الخدمي بنسبة تصل إلى 28.58%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الإنتاجي بنسبة 13.36%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط التجاري بنسبة 4.75%.



الجدير بالذكر أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.



ويتيح التمويل الأصغر (النانو فاينانس) تمويلًا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.



ومن المُرتقب أن يكون لنشاط التمويل الأصغر تأثيرًا كبيرًا وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة في ظل ترخيص الهيئة مؤخرًا لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.









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