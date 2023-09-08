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التجاري الدولي تتصدر ترتيب شركات السمسرة بالبورصة بتداولات بـ2.8 مليار جنيه

9/8/2023 11:26:47 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة تداول بلغت 2.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 15%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.7%.



وحلت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13.5%، وفي المركز الرابع تأتى شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 1.017 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 871.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.7%.



وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 828 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.5%، شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 797.5 مليون جنيه بنسبة 4.3%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 765.8 مليون جنيه بنسبة 4.2%.



وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 765.7 مليون جنيه، 677.5 مليون جنيه، بنسبة 4.2%، 3.7% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 2.66% ليغلق عند مستوى 19375.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر سبتمبر- فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3823.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5613.60 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 23268.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5373.51 نقطة.







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