Saturday, 09 September 2023 07:32 GMT

الأسهم الذهبية في البورصة.. 9 شركات ارتفعت بنسبة تفوق 40% خلال أغسطس

9/8/2023 11:26:46 PM
(MENAFN- Youm7) ارتفعت 9 أسهم بالبورصة المصرية، خلال شهر أغسطس الماضي، بنسبة تفوق 40% مدفوعة بتحسن نتائج الأعمال ، واستمرار نمو التداولات بسوق الأوراق المالية، وعودة جزئية لاستثمارات المؤسسات الأجنبية، وجاءت أبرز الشركات بقائمة الأسهم الذهبية في أغسطس، وهي:



- الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة 42.37% ليصل إلى مستوى 10.920 جنيه.



- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 44.03% ليصل إلى مستوى 4.580 جنيه.



- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 47.17% ليصل إلى مستوى 3.900 جنيه.



- الحديد والصلب المصرية بنسبة 54.39% ليصل إلى مستوى 8.970 جنيه.



- ليسيكو مصر بنسبة 55.86% ليصل إلى مستوى 10.770 جنيه.



- شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 67.43% ليصل إلى مستوى 10.950 جنيه.



- المصرية للدواجن بنسبة 69.40% ليصل إلى مستوى 4.540 جنيه.



- الإسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 75.44% ليصل إلى مستوى 10.860 جنيه.



- العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 89.47% ليصل إلى مستوى 8.280 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال شهر أغسطس الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.99% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.



وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 9.2%.







MENAFN08092023000132011024ID1107036731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث