عرض الفيلم الأمريكى Past Lives بنادى سينما الجزويت.. اعرف موعده
التاريخ
9/8/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) يعرض نادي سينما الجزويت الفيلم الأمريكى "Past lives" للمخرجة سيلين سونج، وذلك اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة مساء بجمعية النهضة العلمية والثقافية "جزويت القاهرة"، وتليه مناقشة تقدمها الكاتبة والناقدة آية طنطاوي المشرفة على نادى سينما الجزويت.
تدور أفلام شهر سبتمبر بنادي سينما الجزويت حول القدر وأثره، لنرى فيها مصائر مختلفة لشخصيات تقاطعت بهم طرق الحياة وشغلهم سؤال القدر المجهول.
وتدور قصة الفيلم حول فكرة القدر حيث أن الإنسان منذ ولادته يحبو بخطوات متعثرة خلف خطوات القدر فى رحلة رسمت له خطوطها ومحطاتها المتغيرة، شريطة ألا يرى، فقط مشى خلف خطوات ينشد منها القادم الذي لا يعرفه.
ويطرح الفيلم عدة أسئلة وهى هل نتمرد على القدر ونعاند خطته؟ وهل يمنحنا القدر علامات للغد الذي ينتظرنا؟ وهل تتبدل الخطة فنسبقه نحن في الخطوات والرحلة الطويلة؟
يذكر أن فيلم "Past lives" هو أول أفلام المخرجة الكورية الكندية سيلين سونج، وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين عام 2023.
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