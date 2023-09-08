كيف كان يصنع الإنسان المصرى القديم التماثيل من الخشب؟

وكان المصرى القديم لا يمكن عمل تمثال كبير من قطعة واحدة منها، ولذلك كان يصنع الجذع والرأس وأحيانًا الفخذان من كتلة واحدة، أما الذراعان فكانا يصنعان على حدة ويلصقان بالتمثال، وكانت الحال كذلك في الفخذين في بعض الأحيان، وكانت أجزاء التمثال تربط بوساطة "خوابير" دقيقة من الخشب مستطيلة الشكل، ثم يغطى كل هذا بملاط خفيف يأتي فوقه اللون الذي يلون به التمثال، وبذلك تختفي كل المعالم التي تشعر بأن التمثال مركب من أجزاء منفصلة عن بعضها، كما ذكر الدكتور سليم حسن في موسوعته مصر القديمة.

وذلك هو السر في أننا نجد التماثيل الخشب يدها اليسرى ممدودة إلى الأمام قابضة على عصا يتوكأ عليها، على حين أن هذا الوضع لا نجده فى التماثيل المصنوعة من الحجر بل نجد دائمًا ذراعي التمثال ملصقتين بجسمه، مما يشعر بأن المثال لم يكن حرًا في تشكيل التماثيل الحجرية كما يريد لأن المادة كانت تقيده.