فعاليات اليوم.. معرض معا لذوى الهمم ببيت السنارى ونسمة عبد العزيز بالأوبرا
التاريخ
9/8/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:
وتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري بقطاع التواصل الثقافى، معرض "معًا..للحرف اليدوية" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة، يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الادباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.
ويقيم اتحاد كتاب مصر وأسرة الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ندوة تأبين يديرها رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة فى الزمالك.
ويقيم المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويجري عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج أحمد حمدي اليك، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.
كما ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، برنامجا جديدا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بعنوان "المكتبة اللا نهائية"، من خلال مكتبة المعهد في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، تمكننا تجربة "المكتبة اللا نهائية" من الدخول في عالم مليء بالأساطير والحكايات والأغاني والموسيقى بواسطة الواقع الافتراضي، كما تدعو زوار المكتبة ليكونوا شركاء في صياغة تصورات لمستقبل المكتبات كمساحات تفاعلية من خلال أشكال رواية القصص متعددة الحواس.
وتحيى عازفة الماريمبا، نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقيًا، على المسرح المكشوف
بدار الأوبرا المصرية يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.
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