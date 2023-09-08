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فعاليات اليوم.. معرض معا لذوى الهمم ببيت السنارى ونسمة عبد العزيز بالأوبرا

9/8/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) يقام اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية ، في عدد من الهيئات والمراكز الإبداعية، من بينها:



وتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري بقطاع التواصل الثقافى، معرض "معًا..للحرف اليدوية" لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة للحرف اليدوية والأشغال الفنية في دورته الأولى، وذلك في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة، يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور مجموعة من الادباء والمثقفين والفنانين والشخصيات العامة.



ويقيم اتحاد كتاب مصر وأسرة الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب ندوة تأبين يديرها رئيس اتحاد الكتاب علاء عبد الهادى، وذلك فى تمام الساعة التاسعة فى الزمالك.



ويقيم المركز القومى للسينما عروض وفعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في تمام الخامسة مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ويجري عرض كل من الفيلم الروائي القصير "شغف" للمخرج يوسف سليمان، والفيلم الروائي القصير "جرسون" للمخرجة منال مغربي، وفيلم خط النار إخراج أحمد حمدي اليك، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.



كما ينظم معهد جوته الألماني بالقاهرة، برنامجا جديدا من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة بعنوان "المكتبة اللا نهائية"، من خلال مكتبة المعهد في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، تمكننا تجربة "المكتبة اللا نهائية" من الدخول في عالم مليء بالأساطير والحكايات والأغاني والموسيقى بواسطة الواقع الافتراضي، كما تدعو زوار المكتبة ليكونوا شركاء في صياغة تصورات لمستقبل المكتبات كمساحات تفاعلية من خلال أشكال رواية القصص متعددة الحواس.



وتحيى عازفة الماريمبا، نسمة عبد العزيز حفلاً موسيقيًا، على المسرح المكشوف
بدار الأوبرا المصرية يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.







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