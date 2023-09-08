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خيرى شلبى.. 12 عاما على رحيل سفير المهمشين

9/8/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) تمراليوم الذكرى الثانية عشرة، على رحيل سفيرالمهمشين وملك الترسو الأديب الكبير خيرى شلبى أحد أبرز كتاب جيل الستينيات فى الأدب العربى، والذى رحل عن عالمنا فى 9 سبتمبر عام 2011، بعد مثيرة كبيرة في عالم الإبداع السردى، إذ يعد علامة فارقة فى السرد وإضافة
فى مجمل الثقافة العربية.



وتجاوزت أعمال خيرى شلبى 75 كتابا تضم روايات وقصص قصيرة ومسرحيات ودراسات فى الأدب الشعبى وأدب الرحلات، من أشهر رواياته "السنيورة" و"الأوباش" و"العراوى" و"موال البيات والنوم" و"ثلاثية الأمالى" أولنا ولد - وثانينا الكومى - وثالثنا الورق" و"بغلة العرش"، "صالح هيصة"، "إسطاسية"
و"وكالة عطية"، وغيرها من الأعمال ومن أفضل مجموعاته القصصية "صاحب السعادة اللص"، "المنحنى الخطر"، "سارق الفرح"، "أسباب للكى بالنار"، وغيرها.



له العديد من المؤلفات والدراسات منها "محاكمة طه حسين: تحقيق فى قرار النيابة فى كتاب الشعر الجاهلي"، "أعيان مصر" وجوه مصرية، "غذاء الملكات" "دراسات نقدية"، "رحلات الطرشجى الحلوجي"، "مسرح الأزمة"، "نجيب سرور"، وغيرها.



ونال العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب عام 1980- 1981، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1980 – 1981، جائزة نجيب محفوظ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية وكالة عطية، جائزة الدولة التقديرية فى الآداب 2005.



اعتمدت السينما على أعماله وقدمت فيلم "الشطار" مع المخرج نادر جلال، وفيلم "سارق الفرح" مع المخرج داود عبد السيد عن قصة قصيرة، وللتليفزيون قدم مسلسل "الوتد" من إخراج أحمد النحاس، ومسلسل "الكومي" عن ثلاثية الأمالى، من إخراج محمد راضي، ويعد مسلسل "وكالة عطية" المأخوذ عن روايته التى تحمل نفس الاسم، آخر ما قدم للتليفزيون حيث تم عرضه فى رمضان عام 2009.



من أبرز أعماله التى تم تحويلها إلى السينما مسلسل الوتد أحد أبرزالأعمال في تاريخ الدراما المصرية، والتي لا تزال تعيش إلى الآن بعدما عرض عام 1996 قبل ربع قرن حقق فيها المسلسل نجاحاً كبيراً بقصته المميزة والنجوم الذى تضمنها العمل من الفنانة الراحلة هدى سلطان ويوسف شعبان وغيرهم من مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات.



أما وكالة عطية مسلسل آخر كتبه المؤلف خيرى شلبى، وهو العمل الذى تم عرضه عام 2009، حيث تطرق إلى امبراطور الحرافيش في مدينة دمنهور عام 1942، والذى يحاول التصدي لمصالح سكان الوكالة بشتى الطرق.. كما يحاول التواطؤ مع القضاء لكنه يفاجأ بنزاهة واستقلالية القضاء، ويتصدى لشوادفي شخصية تدعى (أخنوخ) يحاول بكل قوة مواجهة طغيان شوادفي.



ومن الدراما إلى السينما، وتحديداً فيلم "الشطار" الذى يتطرق للفترة بعد حرب 67، وفيه يتآمر ثلاثة مقاولون على رشا المطربة المشهورة ليلقى القبض عليها بتهمة التخابر مع جهات أجنبية، وذلك بعد انتحار زوجها، يحكم عليها وتدخل السجن، تبوء كل محاولاتها لإثبات براءتها بالفشل، وعندما يفرج عنها في عام 73 تعود لفتح قضيتها.







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