متى بدأ المصريون القدماء بناء أول الأهرامات؟

متى بدأ المصريون القدماء بناء أول الأهرامات؟
التاريخ
9/8/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Youm7) تعتبر الأهرامات رموزًا مميزة لقوة المصريين القدما وبراعتهم التكنولوجية التى لا تزال تهيمن على الأفق المصري ولكن متى تم بناء الأهرامات لأول مرة؟ ولماذا تم بناؤها في المقام الأول؟
تم بناء أول هرم في مصر على يد الفرعون زوسر الذي حكم منذ ما يقرب من 4700 عام وبعد أكثر من ألف عام، تم بناء آخر هرم في مصر القديمة لفرعون لأحمس الأول منذ حوالي 3500 عام،
وبعد ذلك دفن حكام مصر في مقابر تحت الأرض في وادي الملوك.
وبعبارة أخرى، تم بناء الأهرامات المصرية القديمة في الفترة ما بين حوالي 2700 قبل الميلاد و 1500 قبل الميلاد وهذا يجعل أقدم الأهرامات في نفس عمر حلقة ستونهنج في بريطانيا تقريبًا، التي تم بناؤها في البداية قبل ما بين 4000 إلى 5000 عام، لكن الأهرامات أقدم بكثير من الهياكل القديمة الأخرى، بما في ذلك معبد البارثينون (447 قبل الميلاد)، وسور الصين العظيم (220 قبل الميلاد)، والكولوسيوم (80 م)، ومع ذلك، فإن معبد جوبيكلي تيبي من العصر الحجري الحديث في تركيا يعود إلى ما بين 11000 إلى 12000 سنة مضت. هرم مصر الأول
يعد هرم زوسر المدرج أول الأهرامات ويتكون هرم زوسر من ست طبقات وتم بناؤه في الأصل كنوع من المقابر المستطيلة المعروفة اليوم باسم المصطبة (كلمة عربية تعني "مقعد") قبل توسيعها إلى هرم مدرج.
وتشير النقوش القديمة إلى أن المهندس المصرى القديم إمحوتب هو الذي أشرف على بناء الهرم المدرج وقال مارك فان دي ميروب، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، لموقع Live Science : "عادةً ما يُعتبر إمحوتب أول مهندس معماري في مصر يبني بالحجر، ويُنسب إليه الفضل في بناء مجمع هرم زوسر المدرج".
وأضاف فان دي ميروب: "هناك نقش باسمه ممزوج باسم زوسر يُطلق عليه اسم رئيس النحاتين وفي مصر القديمة اللاحقة كان يُعتبر حكيمًا".
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