متى بدأ المصريون القدماء بناء أول الأهرامات؟

تم بناء أول هرم في مصر على يد الفرعون زوسر الذي حكم منذ ما يقرب من 4700 عام وبعد أكثر من ألف عام، تم بناء آخر هرم في مصر القديمة لفرعون لأحمس الأول منذ حوالي 3500 عام،

وبعد ذلك دفن حكام مصر في مقابر تحت الأرض في وادي الملوك.

وبعبارة أخرى، تم بناء الأهرامات المصرية القديمة في الفترة ما بين حوالي 2700 قبل الميلاد و 1500 قبل الميلاد وهذا يجعل أقدم الأهرامات في نفس عمر حلقة ستونهنج في بريطانيا تقريبًا، التي تم بناؤها في البداية قبل ما بين 4000 إلى 5000 عام، لكن الأهرامات أقدم بكثير من الهياكل القديمة الأخرى، بما في ذلك معبد البارثينون (447 قبل الميلاد)، وسور الصين العظيم (220 قبل الميلاد)، والكولوسيوم (80 م)، ومع ذلك، فإن معبد جوبيكلي تيبي من العصر الحجري الحديث في تركيا يعود إلى ما بين 11000 إلى 12000 سنة مضت.

يعد هرم زوسر المدرج أول الأهرامات ويتكون هرم زوسر من ست طبقات وتم بناؤه في الأصل كنوع من المقابر المستطيلة المعروفة اليوم باسم المصطبة (كلمة عربية تعني "مقعد") قبل توسيعها إلى هرم مدرج.

وتشير النقوش القديمة إلى أن المهندس المصرى القديم إمحوتب هو الذي أشرف على بناء الهرم المدرج وقال مارك فان دي ميروب، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا، لموقع Live Science : "عادةً ما يُعتبر إمحوتب أول مهندس معماري في مصر يبني بالحجر، ويُنسب إليه الفضل في بناء مجمع هرم زوسر المدرج".

وأضاف فان دي ميروب: "هناك نقش باسمه ممزوج باسم زوسر يُطلق عليه اسم رئيس النحاتين وفي مصر القديمة اللاحقة كان يُعتبر حكيمًا".