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7 معلومات عن خروج وعودة بريطانيا لبرنامج علوم الفضاء مع الاتحاد الأوروبى

9/8/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) جاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمثابة توقف للكثير من البرامج المشاركة بينها والاتحاد الاوروبى وأبرزها البرامج العلمية وعلوم الفضاء، وعادت اليوم للدخول فى عدد من البرامج مرة أخرى، وفيما يلى نقاط حول قصة الفصل والعودة مرة أخرى وأهم هذة للبرامج :



1 - كانت إحدى عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي اضطرار المملكة المتحدة إلى الخروج من العديد من البرامج العلمية الرئيسية للاتحاد الأوروبى بما في ذلك مشروع جاليليو للملاحة الفضائية ومشروع هورايزون، وهو برنامج البحث العلمي الرائد في الاتحاد الأوروبي.



2-
الآن، من المقرر أن تنضم المملكة المتحدة مرة أخرى إلى هورايزون كدولة منتسبة بموجب ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بـ "اتفاق مفصل".



3 - ستصبح المملكة المتحدة أيضًا عضوًا منتسبًا في برنامج كوبرنيكوس، وهو برنامج الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي والذي تبلغ قيمته 8 مليارات جنيه إسترليني (9 مليارات يورو).



4-
مع ذلك، فهي لن تنضم مرة أخرى إلى مجموعة الأبحاث النووية التابعة لليوراتوم، وبدلاً من ذلك ستختار التركيز على أبحاث الاندماج النووي الخاصة بها ، وبموجب شروط الصفقة، ستساهم المملكة المتحدة بحوالي 2.6 مليار يورو (2.2 مليار جنيه إسترليني أو 2.75 مليار دولار) سنويًا في المتوسط ​​لمشاركتها في كل من هورايزون وكوبرنيكوس.



5- تم إبعاد المملكة المتحدة عن Horizon بسبب النزاع حول اتفاقية التجارة الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية، على الرغم من المفاوضات الإيجابية في عام 2020 ، وتم التوصل إلى اتفاق لعودة المملكة المتحدة في فبراير 2023، لكن المفاوضات تعثرت بشأن مستوى الالتزام المالي للمملكة المتحدة.



6-
وكان المبدأ الرئيسي هو أن المملكة المتحدة لن تدفع ثمن سنوات الغياب، لكن حزب العمال المعارض في المملكة المتحدة أشار أيضًا إلى أن بريطانيا قد فوتت الكثير في تلك الفترة ، وقال المتحدث باسم حزب العمال بيتر كايل: "سنتان من الشركات العالمية تبحث في جميع أنحاء العالم عن مكان إقامة مراكز أبحاثها وتختار دولًا أخرى غير بريطانيا، لأننا لسنا جزءًا من هورايزون". "هذا عامين من الفرص الضائعة بالنسبة لنا كدولة."



7- ووفقاً للمفوضية الأوروبية، فإن برنامج Horizon Europe "يعالج تغير المناخ ويساعد على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ويعزز القدرة التنافسية والنمو للاتحاد الأوروبي" . وهي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و17 دولة منتسبة اعتبارًا من يناير 2023، وتفتخر بميزانية تبلغ 95.5 مليار يورو (102 مليار دولار).











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