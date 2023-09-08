كيفية استخدام أدوات أندرويد الجديدة لتحقيق أقصى استفادة

يتضمن تحديث أندرويد أداة Assistant At a Glance وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب مباشرة على الشاشة الرئيسية دون أي إدخال يدوي أو جهد إضافي، حيث توفر الأداة تنبيهات دقيقة للطقس وتحديثات سفر ديناميكية وتذكيرات بالأحداث القادمة.

قد يكون التعرف على المحتوى المرئي للأشخاص ضعاف البصر أمرًا صعبًا، وبينما يقدم أندرويد بالفعل الكثير من ميزات إمكانية الوصول، فإن إحدى الميزات التي يمكن أن تساعدهم بشكل أفضل هي الأسئلة والأجوبة على Lookout.



تعتبر الإجراءات الروتينية جانبًا آخر من نظام التشغيل أندرويد، ويمكن للمستخدمين إنشاء عدة أنواع من الإجراءات باستخدام مساعد جوجل للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات حول العالم وأنفسهم.