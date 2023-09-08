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كيفية استخدام أدوات أندرويد الجديدة لتحقيق أقصى استفادة

9/8/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) إلى جانب شعار وهوية أندرويد الجديدين، شاركت جوجل أيضًا مجموعة من الميزات الجديدة التي يقدمها نظام أندرويد البيئي لمساعدة المستخدمين على تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية والبقاء على اتصال دون بذل الكثير من الجهد.

وفيما يلى قائمة بأبرز المميزات وكيفية استخدامها بشكل أكثر كفاءة:
- ويديجت التنبيهات الذكى

يتضمن تحديث أندرويد أداة Assistant At a Glance وهي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم المعلومات ذات الصلة وفي الوقت المناسب مباشرة على الشاشة الرئيسية دون أي إدخال يدوي أو جهد إضافي، حيث توفر الأداة تنبيهات دقيقة للطقس وتحديثات سفر ديناميكية وتذكيرات بالأحداث القادمة.

خطوات استخدامه: اضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسية وحدد Widgets، ثم قم بالتمرير لأسفل القائمة وانقر على جوجل، وهنا، اضغط لفترة طويلة على أداة Assistant At a Glance واسحبها إلى الشاشة الرئيسية.
ميزة Lookout Image Q&A

قد يكون التعرف على المحتوى المرئي للأشخاص ضعاف البصر أمرًا صعبًا، وبينما يقدم أندرويد بالفعل الكثير من ميزات إمكانية الوصول، فإن إحدى الميزات التي يمكن أن تساعدهم بشكل أفضل هي الأسئلة والأجوبة على Lookout.

وتستخدم هذه الميزة الذكاء الاصطناعي لإنشاء أوصاف تفصيلية للصور ويمكن للمستخدمين التفاعل معها عن طريق الكتابة أو استخدام الأوامر الصوتية.
خطوات استخدامه:
قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Lookout - Assisted Vision من متجر Play، وبمجرد التنزيل، قم بإعداده بشكل صحيح ثم قم بتمكين ميزة Image Q&A، وبمجرد الانتهاء، اضغط على أيقونة الميكروفون في الأسفل ثم اطلب منه وصف الصورة التي تظهر على الشاشة الآن.
- ميزة Routines

تعتبر الإجراءات الروتينية جانبًا آخر من نظام التشغيل أندرويد، ويمكن للمستخدمين إنشاء عدة أنواع من الإجراءات باستخدام مساعد جوجل للبقاء على اطلاع دائم بآخر المستجدات حول العالم وأنفسهم.

لإنشاء روتين جديد، توجه إلى إعدادات جوجل Assistant ثم اضغط على Routines، وسترى بعض الإجراءات المقترحة هناك على شكل دائري، أو يمكنك أيضًا اختيار إنشاء روتين جديد من خلال النقر على الزر جديد في الزاوية اليمنى العليا.

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