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جوجل توقف أحد تطبيقاتها الشهيرة أكتوبر المقبل.. هل تستخدمه؟

9/8/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة جوجل أن تطبيق Google Play Movies & TV سيتوقف عن العمل على Android TV، وفي رسالة بريد إلكتروني إلى مستخدمي Android TV، أكد عملاق التكنولوجيا أن تطبيق Play Movies & TV لن يكون متاحًا على النظام الأساسي اعتبارًا من 5 أكتوبر.



وكما أفاد موقع 9to5Google، يُقال أنه سيتم استبدال تطبيق Google Play Movies & TV بعلامة التبويب Shop، ويضيف التقرير أن علامة التبويب "المتجر" مصممة لتكون بمثابة البديل لشراء الأفلام واستئجارها، وكذلك لتحديد موقع المشتريات التي تم إجراؤها مسبقًا، بما في ذلك الإيجارات المستمرة.

وبالإضافة إلى الوصول إلى المحتوى من خلال قسم المكتبة، يمكنك أيضًا المشاهدة داخل تطبيق YouTube وتطبيقات Google TV المتاحة على منصات مختلفة، وفي وقت سابق من هذا العام، أوقفت شركة جوجل خدمتها التي يبلغ عمرها 10 سنوات، وهي Google Now Launcher.



وقد تم تقديم Google Now، المعروف في البداية باسم Google Experience Launcher (GEL)، في عام 2012 كمشغل مباشر، وقد توسع نطاق وصوله في عام 2014 عندما أصبح متاحًا على نطاق واسع باسم Google Now Launcher لجميع أجهزة Android 4.1+ من خلال متجر Google Play.



ويوفر هذا المشغل وصولاً سهلاً إلى بطاقات Google Now ويتميز بواجهة نظيفة وسهلة الاستخدام، ومع ذلك، في عام 2017، أبلغت جوجل شركائها بأنها ستتخلص تدريجيًا من الميزة الأساسية للوصول إلى Google Now من Google Now Launcher (GNL).

وقد حدث هذا التغيير نظرًا لأن Google قد أتاحت بالفعل لهذه الإمكانية إمكانية الوصول إلى مشغلات الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM)، وبدلاً من ذلك، بدأت جوجل في استخدام Pixel Launcher لهواتفها الخاصة، وبينما استمرت GNL في تلقي بعض التحديثات من خلال تطبيق جوجل، إلا أنها لم تعد أولوية قصوى بالنسبة للشركة، حيث اكتسب مساعد جوجل شهرة.









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