واتساب يتيح للمستخدمين تعطيل رسائل الفيديو الفورية.. جربها

واتساب يتيح للمستخدمين تعطيل رسائل الفيديو الفورية.. جربها
التاريخ
9/8/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) طرح تطبيق واتساب مؤخرًا ميزة جديدة لرسائل الفيديو الفورية والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل فيديو سريعة بسهولة، حيث تعد هذه الميزة بديلاً مفيدًا للملاحظات الصوتية السريعة التي تقدمها المنصة منذ فترة.
ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين غير راضين عن تنفيذ الميزة؛ لأنها مدمجة في نفس الزر المستخدم لمشاركة الرسائل الصوتية، والآن، لتحسين الأمور، يخطط واتساب لإضافة خيار جديد للمستخدمين يسمح لهم بتمكين أو تعطيل رسائل الفيديو الفورية.
السماح بتعطيل رسائل الفيديو الفورية
أفاد WABetaInfo أن واتساب يختبر خيار تعطيل رسائل الفيديو الفورية في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة، حيث أضافت الشركة مفتاح تبديل جديد لتعطيل أو تمكين ميزة رسائل الفيديو الفورية ضمن إعداد الدردشة في التطبيق.
وبناءً على التقرير، بمجرد تعطيل الميزة، سيعود زر الميكروفون المستخدم لإرسال رسائل الصوت والفيديو إلى حالته الأصلية وسيسجل الرسائل الصوتية فقط، ويوضح التقرير أن تعطيل التبديل يؤدي فقط إلى إيقاف قدرة زر الميكروفون على تسجيل رسائل الفيديو وليس ميزة التطبيق بأكملها.
وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تلقي رسائل فيديو فورية من مستخدمين آخرين، فيما يتم طرح التبديل الجديد لجميع مستخدمي واتساب Beta اعتبارًا من الآن، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا لجميع المستخدمين – الإصدار المستقر – في الأسابيع المقبلة عبر التحديثات المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، قام واتساب مؤخرًا بنشر الصور عالية الدقة ودعم مشاركة الفيديو على النظام الأساسي، ويتيح ذلك للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية وهي دقة أفضل بثلاث مرات تقريبًا من المشاركة غير عالية الدقة.
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