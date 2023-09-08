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واتساب يتيح للمستخدمين تعطيل رسائل الفيديو الفورية.. جربها

9/8/2023 11:26:39 PM
(MENAFN- Youm7) طرح تطبيق واتساب مؤخرًا ميزة جديدة لرسائل الفيديو الفورية والتي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل فيديو سريعة بسهولة، حيث تعد هذه الميزة بديلاً مفيدًا للملاحظات الصوتية السريعة التي تقدمها المنصة منذ فترة.

ومع ذلك، فإن بعض المستخدمين غير راضين عن تنفيذ الميزة؛ لأنها مدمجة في نفس الزر المستخدم لمشاركة الرسائل الصوتية، والآن، لتحسين الأمور، يخطط واتساب لإضافة خيار جديد للمستخدمين يسمح لهم بتمكين أو تعطيل رسائل الفيديو الفورية.
السماح بتعطيل رسائل الفيديو الفورية


أفاد WABetaInfo أن واتساب يختبر خيار تعطيل رسائل الفيديو الفورية في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة، حيث أضافت الشركة مفتاح تبديل جديد لتعطيل أو تمكين ميزة رسائل الفيديو الفورية ضمن إعداد الدردشة في التطبيق.
وبناءً على التقرير، بمجرد تعطيل الميزة، سيعود زر الميكروفون المستخدم لإرسال رسائل الصوت والفيديو إلى حالته الأصلية وسيسجل الرسائل الصوتية فقط، ويوضح التقرير أن تعطيل التبديل يؤدي فقط إلى إيقاف قدرة زر الميكروفون على تسجيل رسائل الفيديو وليس ميزة التطبيق بأكملها.
وهذا يعني أنه لا يزال بإمكان المستخدمين تلقي رسائل فيديو فورية من مستخدمين آخرين، فيما يتم طرح التبديل الجديد لجميع مستخدمي واتساب Beta اعتبارًا من الآن، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا لجميع المستخدمين – الإصدار المستقر – في الأسابيع المقبلة عبر التحديثات المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، قام واتساب مؤخرًا بنشر الصور عالية الدقة ودعم مشاركة الفيديو على النظام الأساسي، ويتيح ذلك للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بدقة عالية وهي دقة أفضل بثلاث مرات تقريبًا من المشاركة غير عالية الدقة.

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