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فى عيد ميلاده الـ 15.. جوجل تطرح 4 أدوات جديدة لمتصفح كروم

9/8/2023 11:26:38 PM
(MENAFN- Youm7) يعد متصفح كروم
أحد أكثر منتجات شركة جوجل نجاحًا،
والذى يحتفل أيضًا بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسه هذا الشهر، حيث
تم إطلاقه كإصدار تجريبي لنظام التشغيل Windows XP في عام 2008، وقد قطع مسافة طويلة ويخضع الآن لعملية تجديد، وفيما يلى أبرز الأدوات الجديدة التى سيحصل عليها المتصفح:
تصميم Material
جديد

قالت جوجل إن Chrome سيحصل على مظهر جديد على سطح المكتب في الأسابيع المقبلة، وكجزء من إعادة التصميم، سيحصل على أيقونات محدثة مع التركيز على الوضوح ولوحات ألوان جديدة تكمل علامات التبويب وشريط الأدوات بشكل أفضل.


الهدف من هذه الألوان هو مساعدة المستخدمين على التمييز بين الملفات الشخصية، مثل حسابات العمل والحسابات الشخصية، في لمحة واحدة، كما يتمتع Chrome أيضًا بتكامل أفضل مع أنظمة التشغيل مما يسمح له بالتكيف بسهولة مع إعدادات مستوى نظام التشغيل، مثل الوضعين الداكن والفاتح.
وستكون هناك تحسينات مثل "قائمة أكثر شمولاً للوصول بشكل أسرع إلى ملحقات Chrome وترجمة جوجل ومدير كلمات المرور من جوجل والمزيد."
متجر كروم الالكتروني

يتوفر نمط Material You أيضًا في Chrome Web Store لتسهيل اكتشاف الإضافات، وسيحتوي المتجر أيضًا على فئات ملحقات جديدة، بما في ذلك الملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على المحررين بالإضافة إلى التوصيات المخصصة.


وأضافت الشركة: "على الصعيد الأمني، قامت الشركة بتوسيع التحقق من السلامة ليشمل الإضافات حتى يتمكن Chrome من المساعدة في تحديد الإضافات في المتجر التي لم يتم نشرها مؤخرًا، في انتهاك لسياساتنا، أو التي يحتمل أن تكون ضارة".
ترقيات للتصفح الآمن

يحصل التصفح الآمن أو safe browsing من جوجل في كروم، والذي يحمي المستخدمين من خلال وضع علامة على المواقع والملفات الخطرة، على ترقية، حيث كانت الميزة تعمل سابقًا عن طريق التحقق من كل زيارة للموقع مقابل قائمة مخزنة محليًا بالمواقع السيئة المعروفة والتي يتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة.

ونظرًا لأن نطاقات التصيد الاحتيالي أصبحت أكثر تعقيدًا، تعمل الشركة على ترقية التصفح الآمن بحيث تقوم الآن بفحص المواقع ضد مواقع جوجل السيئة المعروفة في الوقت الفعلي.
بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وأكدت الشركة أيضًا على الإمكانيات التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وأدوات البحث أثناء التصفح، وقالت الشركة إنها قالت أيضًا إن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية على البحث متاحة الآن للأشخاص لاختبارها، وستعرض ميزة "الاستكشاف على الصفحة" الآن للمستخدمين إجابات على الأسئلة الموجودة في المقالة والروابط التي ستنقلهم إلى الجزء المحدد من المقالة حيث يتم الرد عليها في الصفحة.



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