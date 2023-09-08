فى عيد ميلاده الـ 15.. جوجل تطرح 4 أدوات جديدة لمتصفح كروم

قالت جوجل إن Chrome سيحصل على مظهر جديد على سطح المكتب في الأسابيع المقبلة، وكجزء من إعادة التصميم، سيحصل على أيقونات محدثة مع التركيز على الوضوح ولوحات ألوان جديدة تكمل علامات التبويب وشريط الأدوات بشكل أفضل.

يتوفر نمط Material You أيضًا في Chrome Web Store لتسهيل اكتشاف الإضافات، وسيحتوي المتجر أيضًا على فئات ملحقات جديدة، بما في ذلك الملحقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وتسليط الضوء على المحررين بالإضافة إلى التوصيات المخصصة.

يحصل التصفح الآمن أو safe browsing من جوجل في كروم، والذي يحمي المستخدمين من خلال وضع علامة على المواقع والملفات الخطرة، على ترقية، حيث كانت الميزة تعمل سابقًا عن طريق التحقق من كل زيارة للموقع مقابل قائمة مخزنة محليًا بالمواقع السيئة المعروفة والتي يتم تحديثها كل 30 إلى 60 دقيقة.



وأكدت الشركة أيضًا على الإمكانيات التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تمكن المستخدمين من الوصول إلى المعلومات وأدوات البحث أثناء التصفح، وقالت الشركة إنها قالت أيضًا إن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية على البحث متاحة الآن للأشخاص لاختبارها، وستعرض ميزة "الاستكشاف على الصفحة" الآن للمستخدمين إجابات على الأسئلة الموجودة في المقالة والروابط التي ستنقلهم إلى الجزء المحدد من المقالة حيث يتم الرد عليها في الصفحة.