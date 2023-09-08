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الصدمات ما تزال تضعف الأمن الغذائي العالمي

9/8/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واشنطن- يعاني العالم من أزمة غذاء عالمية شديدة الوطأة؛ حيث تظهر التوقعات أن نحو 670 مليون شخص سيظلون يواجهون الجوع حتى العام 2030. وما تزال الصدمات الناجمة عن تغير المناخ، وأزمة المياه العالمية، وفقدان التنوع البيولوجي، وغيرها من التحديات تؤدي إلى ضعف الأمن الغذائي وتدفع المزيد من الناس إلى الجوع.
وعلى الرغم من أن النهج الحالي للتصدي للأزمات الغذائية من خلال تدابير قصيرة الأجل، إلى جانب جهود بناء القدرة على الصمود، يحدث فروقا ملحوظة، إلا أنه لا يكفي لمعالجة جميع العوامل الأساسية المسببة للأزمة بشكل كامل. ومن الأهمية بمكان إحداث تحول في الأنظمة الغذائية العالمية لتعزيز صحة البشر والكوكب والاقتصادات وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.
ويتبع البنك الدولي نهجا متعدد الجوانب إزاء هذه التحديات حيث يدعم الإنتاج والمنتجين، ويزيد معدلات التجارة في مستلزمات صناعة الغذاء والزراعة، ويساند الأسر الأكثر احتياجا، ويستثمر في صناعة الأغذية وتعزيز التغذية على نحو مستدام لمساعدة البلدان ليس فقط على التصدي لحالات الطوارئ المرتبطة بالأغذية، بل أيضا على إيجاد حلول مستدامة لتجنب حالات طوارئ في المستقبل.
مواجهة الطوارئ
في أفريقيا الوسطى
تعمل تاتيانا كوماندا مزارعة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وتقضي أيامها في إعداد الطعام لأسرتها، ورعاية حقولها وحديقة منزلها، وبيع منتجاتها في السوق المحلية.
تقول تاتيانا: "عندما كنت في منزل والدي، علماني كيف أزرع. لقد تربيت على هذا العمل، وبعد الزواج، ما أزال أمارس هذا العمل مع زوجي"، وساعد هذا العمل تاتيانا بصورة كبيرة، وهي اليوم قادرة على إعالة أسرتها، والأهم من ذلك بالنسبة لها، إرسال أطفالها إلى المدرسة.
كما تقول: "الأموال التي أحصل عليها من بيع منتجاتي تساعد أطفالي على العيش، فعلى سبيل المثال، يمكنني دفع مصروفات المدرسة والملابس، ويمكنني شراء الأحذية لهم، وأنا سعيدة بحياتي، لا سيما وأنا أرى أطفالي يدرسون".
لكن الأمر لم يكن دوما كذلك. ففي السنوات السابقة، واجهت تاتيانا صعوبات في تأمين ما يكفي من الغذاء لإطعام أسرتها فقط وليس للبيع في السوق. وبالنسبة للكثيرين حول تاتيانا، ما تزال الحياة صعبة.
وأفريقيا الوسطى دولة غير ساحلية في قلب أفريقيا، وهي من أفقر البلدان وأكثرها هشاشة في العالم. ومن بين 6.1 مليون نسمة يعيشون هناك، يعتمد أكثر من 4.5 مليون (75 %) على الزراعة. وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع، تعاني أفريقيا الوسطى من انعدام الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من مليوني شخص سيواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي بين أيلول (سبتمبر) 2023 ونيسان (أبريل) 2024.
وتفاقمت التحديات التي يواجهها الناس كل يوم في أفريقيا الوسطى بسبب الحرب على أوكرانيا في العام الماضي، حيث كانت أوكرانيا توفر إمدادات الحبوب الحيوية للبلدان في جميع أنحاء أفريقيا. وفي الوقت نفسه، ما تزال أزمة المناخ المستمرة تهدد آفاق الزراعة على المدى الطويل في هذا البلد. وتعني شدة موجات الجفاف والفيضانات التي شهدتها أفريقيا الوسطى في السنوات الأخيرة، أن
75 % من السكان سيعانون قريبا من الآثار السلبية لتغير المناخ. فلقد أصبح الأمن الغذائي على المحك.
وتردد تاتيانا قائلة: "في السابق، كانت حياتنا صعبة، وحتى العثور على الطعام كان صعبا"، وهي تتذكر بوعي معاناتها بسبب انعدام الأمن الغذائي في الماضي.
ويواصل البنك الدولي العمل مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لضمان حصول الناس على ما يكفي من الغذاء اليوم، فضلا عن اكتساب المهارات والحصول على المعدات اللازمة للتوسع في الزراعة بما يتجاوز حد الكفاف، كما فعلت تاتيانا.
ويساعد المشروع الطارئ للتصدي لأزمة الغذاء في أفريقيا الوسطى المزارعين مثل تاتيانا على زيادة إنتاج الأغذية، فضلا عن تحسين قدرة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المعيشية الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي على الصمود من خلال توفير المستلزمات والخدمات الزراعية، بما في ذلك المحاصيل والثروة الحيوانية ومعدات التصنيع وخدمات الإرشاد والتدريب. وساعد أكثر من 3,200 طن من المستلزمات حتى الآن ما يقرب من 36 ألف مزارع على زيادة إنتاج محاصيلهم بنسبة 125 %، مما أدى إلى زيادة الغلة وتجنب الصدمات الغذائية في المستقبل.
وفي مدغشقر، تفاقم الفقر من جراء تغير المناخ، لا سيما بسبب موجات الجفاف وتأخر هطول الأمطار المتأخرة وهجوم أسراب الجراد. وهذه التحديات مدمرة، وخاصة في جنوب البلاد، حيث تقتصر مصادر سبل العيش في المقام الأول على زراعة الكفاف وصيد الأسماك، ويتجاوز معدل الفقر 90 %.
وكانت برامج المساعدات الإنسانية موجودة منذ سنوات، وكانت تركز في المقام الأول على حالات الطوارئ قصيرة الأجل. وفي إطار جهود التصدي لموجة الجفاف الأخيرة، عمل البنك الدولي مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ برنامجين من برامج التحويلات النقدية الطارئة لخدمة ما يقرب من 600 ألف شخص، وفي الوقت نفسه استفاد 480 ألف شخص آخر من إمدادات المياه العذبة بالتنسيق مع اليونيسف.
وأدت مثل هذه البرامج دورا بالغ الأهمية في التصدي لحالات الطوارئ التي لا تعد ولا تحصى التي ضربت المنطقة على مدى عقود، ولكنها لم تحد كثيرا من المخاطر على المدى الطويل، ولم تساعد كثيرا أيضا في الاعتماد على الذات. وإدراكا للحاجة إلى مبادرات تتصدى للتحديات الملحة التي يواجهها الناس من جراء الكوارث الطبيعية، فضلا عن الاستعداد لها بشكل أفضل لمواجهة الصدمات المستقبلية، يعمل البنك الدولي مع الشركاء في مدغشقر في إطار مشروع دعم سبل كسب العيش القادرة على الصمود في الجنوب.
واستنادا إلى الدروس المستفادة من المشاريع التي يمولها البنك الدولي ومشاريع المانحين، فضلا عن تجارب وخبرات منظمات المجتمع المدني في جنوب مدغشقر، يعمل مشروع "ميونجو" -الذي يعني "النهضة" باللهجة المحلية، على تحسين فرص توفير خدمات البنية التحتية الأساسية وسبل كسب العيش وتعزيز أجهزة الحكم المحلي، فضلا عن التركيز بشكل أساسي على الشباب والنساء. ويعمل المشروع على مستوى المجتمع المحلي لبناء نهج طويل الأجل ومتكامل لمساعدة جنوب مدغشقر على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التنمية المستدامة.
وتقول هارييت راسوانومينجانار: "في وقت الغداء، أشعر بالراحة لأن ابنتي تذهب إلى المدرسة وتأكل هناك"، وهارييت أم ترسل ابنتها كريستولين إلى المدرسة الابتدائية بالقرب من منطقة أمبوفومب، وهي واحدة من 800 ألف امرأة من المتوقع أن يستفدن من المشروع، منهن 200 ألف شابة.
وقدم مشروع النهضة البذور للمدرسة لزراعة المحاصيل وتوفير وجبات الطعام للتلاميذ. وفي إطار المشروع، تعمل المدرسة أيضا مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل الأرز والحبوب، ومساعدة الطباخين. وتعلمت هارييت جني المحاصيل من حديقة المدرسة لإعداد وجبات الطعام، وتحقيق أثر إيجابي وتعزيز الأمن الغذائي للمجتمع.
برنامج أرضي: الأردن وبناء القدرة على الصمود
على بعد أكثر من 3,500 ميل في اتجاه الشمال من المدرسة التي تدرس بها كريستولين، يرعى مفلح الشرفات (أبو عايد) قطيع أغنامه في الأردن، ويقودها إلى الماء من خزان تم إنشاؤه مؤخرا في إطار برنامج الزراعة والقدرة على الصمود وتنمية سلاسل القيمة والابتكار (أرضي) الذي يموله البنك الدولي.
ويقول مفلح: "قبل المشروع، كنا نعاني من شح المياه هنا، وكانت إمدادات المياه محدودة، لذلك كنا ننتقل بالسيارة لجلب المياه، وكانت الرحلة طويلة بالسيارة، ولكن الآن، لدينا بئر هنا نحصل منها على المياه. والآن يمكن لقطعان الماشية أن تشرب دون صعوبة".
وإضافة إلى مساعدة مفلح وغيره من الرعاة على توفير الوقت والطاقة، يوفر هذا الخزان، الذي يستمد المياه من نبع قريب لم يُستغل بعد، مصدر مياه دائم تشرب منه الماشية في المنطقة، ويضمن المزيد من الاستدامة، ويساعد الأردن على تجنب طوارئ انعدام الأمن الغذائي، وإيجاد سبل عيش أكثر وازدهارا وقدرة على الصمود.
وتساعد مشاريع مثل هذا الخزان الأردن على تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية وبناء القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه وآثار تغير المناخ بزيادة كفاءة استخدام المياه والحد من سحب المياه العذبة بشكل عام. وتشير التقديرات إلى أنه إذا حقق الأردن مستويات إنتاج من المياه مماثلة للبلدان الرائدة في المنطقة، فبإمكانه الحفاظ على إنتاجه الزراعي الحالي وخفض المياه المخصصة للزراعة بنسبة تتراوح بين 10 % و30 % كل عام.
ولا يمكن إغفال أهمية أساليب حفظ المياه ومبادرات الاستدامة الأخرى في الأردن، لا سيما وأن هذا البلد يقع على مسطح مائي يعد الثاني من حيث درجة الملوحة في العالم (البحر الميت) ونحو 75 % من أراضيه صحراء. وعلاوة على ذلك، فإن الاحترار العالمي، وزيادة شح المياه، وزيادة النمو السكاني بسبب اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية، كل هذا يزيد الضغوط على الأمن الغذائي في الأردن.
وتوسيع رقعة الإنتاج الزراعي الذكي مناخيا والقادر على الصمود غاية في الأهمية للتغلب على انعدام الأمن الغذائي في الأردن، فضلا عن زيادة الاستثمارات في قطاع الأغذية الزراعية لخلق فرص العمل في المناطق الريفية، وزيادة قوة سلسلة القيمة الزراعية التي تتيح المزيد من الفرص الاقتصادية، وتعزيز القدرة على الصمود من خلال مشاريع المياه مثل المشروع الذي يساعد على توفير المياه لأغنام مفلح بهدف تحسين الحياة اليومية وسبل كسب العيش الناس اليوم وفي المستقبل.
وفي هذا، يقول مفلح: "الآن تتوفر المياه لقطعان الماشية دون صعوبة، ولم نعد نعاني بعد من شح المياه، لقد كان من الصعب العثور على الماء للماشية، لكن الآن تستطيع أن ترتوي بسهولة وتستفيد من هذا المشروع، لقد حقق لنا هذا المشروع قدرا كبيرا من الراحة في حياتنا اليومية".-(البنك الدولي)



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