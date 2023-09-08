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كاف يحسم استضافة كأس إفريقيا 2025 و2027 في هذا الموعد

9/8/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيحسم مكان إقامة نسختي كأس إفريقيا 2025 و2027 في أعقاب اجتماع لجنته التنفيذية في القاهرة في 27 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس "كاف" الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي في أعقاب جلسة للجنة التنفيذية، الخميس: "سنلتقي مرة أخرى في القاهرة يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن البلدين اللذين سيمنح لهما استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 و2027".
وأردف "كما ستستضيف الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، في الأسابيع المقبلة، الاجتماع الأول لاتحاد الأندية الإفريقية (ACA) الذي يمثل أكثر أندية كرة القدم نجاحا وأكبر أندية كرة القدم في إفريقيا".
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ويتنافس المغرب والجزائر حول استضافة نسخة 2025، والتي تم سحب تنظيمها من غينيا في أكتوبر الماضي، بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة التي تضم 24 منتخبا، وتأجل البت بهذا الشأن مرات عدة.
وإلى جانب البلدين المغاربيين، ترشحت زامبيا فضلا عن ملف مشترك بين نيجيريا وبنين. وبالنسبة إلى نسخة 2027 ترشّحت الجزائر أيضا، حيث ستتنافس إذا لم تنجح في استضافة النسخة 2025، مع ملفات لكل من مصر وبوتسوانا وآخر مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا.



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