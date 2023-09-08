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التعادل يسيطر على لقاء السلط والأهلي بدوري كرة اليد

9/8/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سيطر التعادل 23 - 23 على المباراة التي جمعت بين فريقي السلط والأهلي ضمن لقاءات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري. ومع هذه النتيجة بقي الفريقان في صدارة الترتيب العام برصيد 13 نقطة. وفي المباراة الأخرى التي أقيمت بذات الصالة حقق فريق الكتة الفوز على فريق القوقازي بنتيجة 40-28، ليرفع الكتة رصيده إلى 6 نقاط، وبيقي رصيد القوقازي نقطتين. يوم غد يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي بذات الصالة فريقا العربي وكفرسوم في مواجهة قوية يتحدد على نتيجتها الفريق الذي سيتأهل الى المربع الذهبي، حيث يملك كل فريق 6 نقاط.



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