Saturday, 09 September 2023 07:30 GMT

نادي الطالبية يطارد حلم إنشاء ملعب خاص به رغم التكلفة المرتفعة

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يطارد نادي الطالبية حلم إنشاء ملعب خاص به، وسط زحام أفكار الحلول المالية، مفكرا في دعوة أعضاء الهيئة العامة، والداعمين من أبناء منطقة لواء الجيزة، إلى اجتماع حاشد، يتناول رسم خريطة طريق، وعصف فكري ينتهي إلى الخروج بحلول قابلة للتنفيذ.
ويسعى الطالبية لمشاركة الجميع نحو إنجاز حلم النادي الذي تأسس في العام 1968، ليكون الملعب الحاضن للمواهب، والقادر على تقديم أفضل الخامات الكروية، تعيد أياما منافسة فريق الكرة في دوري الدرجة الأولى لسنوات طويلة، وهو الذي يقبع الآن في الدرجة الثالثة منذ سنوات طويلة، واقترب من بوابة التأهل للدرجة الثانية، لولا تعثره بإنجاز الخطوة الأخيرة أمام حريما في الموسم الماضي.
وسبق للطالبية أن ذاع صيته الكروي، وقدم العديد من النجوم إلى أندية الكبار أيام الزمن الجميل، وله بصماته أيضا في الكرة الطائرة، وكرة الطاولة والشطرنج.
وقال رئيس النادي سامي المشارفة في تصريحات لـ"الغد": "مساعينا تتركز نحو إنجاز حلم الملعب البيتي، بمعنى ملعب خاص يحتضن تدريبات فرقنا الكروية، على صعيد الفريق الأول والفئات العمرية، في ظل ما تزخر به المنطقة من مواهب، يجب نؤمن لها الإعداد المناسب طوال العام، ونرفد من خلالها الفريق الأول، بدلا من معانتنا السنوية للبحث عن حجوزات الملاعب، وامتلاكنا لملعب سباعي، لا يلبي طموحاتنا، ما يجبرنا على الترحال إلى العاصمة، للبحث عن ملاعب لتدريبات فرقنا الكروية، ومبارياتها الرسمية والودية".
وحول دوافع الفكرة وروافدها المالية، قال المشارفة: "منذ الستينيات وحتى السبعينيات، كان لنا ملعب ترابي بالمنطقة، ووقتها كانت الملاعب الترابية التي تحتضن المنافسات الرسمية شائعة، مثل ملعب الزرقاء البلدي، والوحدات قطب الكرة الأردنية كان يتدرب على ملعب ترابي في ناعور، ووقتها رأينا الكم الهائل من المواهب الكروية، ومنها أسماء تحتل مساحة واسعة في ذاكرة المنطقة والكرة الأردنية، قارعت المنافسين في دوري الدرجة الأولى، ونافست للصعود للأضواء، وساهم وجود الملعب في قلب المنطقة، في صقل موهبتها، ولكن بعد الزحف العمراني واستملاك الملعب من مالكيه حسب القانون والأصول، عاشت كرة الطالبية ومواهبها سنوات الضياع".
وتابع: "ما أحدثه فريق الكرة الأول من تأثير كبير، وتغيير جذري في المفاهيم، والزحف الجماهيري الكبير والتفافه حول الفريق، شكل لنا حافزا في الانطلاق من حيث انتهينا، واستثمار هذه الحالة لاستعادة أمجاد نادي الطالبية، خصوصا في كرة القدم باعتباره الواجهة الرياضية، وكذلك صقل وتطوير مواهب المنطقة، في ثورة كروية حقيقية في نادي الطالبية، تهتم بالفئات العمرية وتوفر الدعم للفريق الأول، وهذا يحتاج إلى ملعب بيتي قريب من البيئة الكروية الملائمة في الطالبية ولواء الجيزة، لذا تعاظمت الفكرة ونحاول صياغة الخطط المناسبة لتحقيق هذا الحلم".
وأردف المشارفة قائلا: "أتوجه بجزيل الشكر لمن آمن بفكرتنا، وأخص رجل الأعمال ناصر البنا، وابن النادي النجم السابق لفريق الكرة جهاد اخميس، وكلاهما تبرع بما مجموعه 15 ألف دينار، التي قابلها النادي بتوفير مبلغ 20 ألف دينار، ليصبح المجموع 35 ألف دينار، في الوقت الذي يبلغ ثمن الأرض التي عايناها لاستملاكها وتبلغ مساحتها 10 دونمات 110 آلاف دينار، وهذا المبلغ بعيد عما تم تأمينه، ما جعلنا ندور في فلك الأفكار القادرة على تأمين الحلول المالية".
وعن طروحات المرحلة المقبلة لإنجاز الخطوة، رد المشارفة: "لدينا زحام من الطروحات على طاولة نقاش مجلس إدارة النادي، يتقدمه الدعوة إلى اجتماع تشاوري حاشد لأعضاء الهيئة العامة، وأبناء المنطقة، ورجال الأعمال ومؤسسات القطاعين العام والخاص في لواء الجيزة، يتم خلاله استعراض ما تحقق للآن، ونفتح باب الدعم الرسمي طبعا بعد أخذ الموافقات من وزارة الشباب، ومديرية شباب العاصمة والجهات المسؤولة بهذا الصدد، وتوثيق الاجتماع ليكون إلزاميا للجميع، للمضي بتنفيذ خريطة الطريق لهذا المشروع على أرض الواقع".
وواصل: "المشروع لا يتوقف عند حدود ملعب لكرة القدم فحسب، ومرافقه الخاصة ومدرجاته، وانما نطمح إلى بناء مسبح وأروقة استثمارية على قطعة الأرض، والموضوع لا يتوقف عند حدود استملاك قطعة الأرض، حيث يمتد إلى تجهيز الأرضية والمرافق والمدرجات والمسبح والأروقة الاستثمارية، ولتكون متنفسا رياضيا لأبناء المنطقة، لذا يضاف إلى ثمن قطعة الأرض، مبالغ تجهيزه والتي تتجاوز حدود المليون دينار، ونتطلع إلى انجاز الخطوة الأولى في استملاك قطعة الأرض المناسبة والاستراتيجية، ونثق بدعم الجهات الرسمية، والشركات الخاصة ووقفة الشخصيات الرسمية من وجهاء وعشائر اللواء، ورجال أعمال، ونواب دائرتنا وأعضاء اللامركزية وبلدية الجيزة، لإنجاز ما نصبو إليه خلال فترة قصيرة".
وحول آخر أخبار الصالة متعددة الأغراض بدعم من الديوان الملكي، أجاب: "نثمن المكرمة الملكية لنادي الطالبية، ودعم إنجاز الصالة متعددة الأغراض التي وصلت كلفتها إلى 60 ألف دينار، ونقوم حاليا بتجهيزها لفتح أبوابها أمام أنشطة النادي، واستعادة نشاط الكرة الطائرة، واستحداث نشاط كرة السلة، وطرح أفكار استثمارها، ولعل إنجازها كانت الدافع المعنوي القوي نحو حلم الملعب البيتي".



MENAFN08092023000072011014ID1107036712

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث