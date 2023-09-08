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ألمانيا وصربيا إلى نهائي مونديال السلة

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مانيلا - تأهل المنتخبان الألماني والصربي أمس، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة السلة، والتي تقام يوم غد في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وتمكن المنتخب الألماني، من إزاحة المنتخب الأميركي عن طريقه بالفوز عليه 113-111، في الدور نصف النهائي.
من ناحية ثانية، أظهر المنتخب الصربي علو كعبه وأقصى نظيره الكندي من الدور نصف النهائي، بعدما تغلب عليه 95-86 في طريقه لبلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه. وخالف المنتخب الصربي العديد من التوقعات حول أفضلية المنتخب الكندي المدجج بنجوم "أن بي ايه"، للعبور إلى النهائي.
وهيمنت صربيا على المباراة من بدايتها وحتى نهايتها، من خلال دفاع محكم أربك الكنديين بشكل كبير، ناهيك عن تفوّق الصرب بقوة تحت السلّة هجوماً ودفاعاً، حيث عانى المنتخب الكندي لإيجاد نسقه الهجومي فيما اتسم دفاعه بالرعونة أمام اللعب الجماعي لمنافسه.
وسدّد المنتخب الصربي بنسبة رائعة من خط الثلاثيات (45 في المائة)، ومن جميع المسافات (62 في المائة)، فيما ادّت الصلابة والقوة البدنية والجسدية لصربيا إلى وقوع العديد من اللاعبين الكنديين في مشكلة الاخطاء مبكرًا.
وكان الهدّاف بوجدان بوجدانوفيتش أفضل مسجّل لصربيا بـ 23 نقطة وأضاف إليه نيكولا ميلوتينوف 16 نقطة و10 متابعات ودوبريتش 16 نقطة وماركو جودوريتش 12 نقطة.
فيما سجّل للخاسر أر جاي باريت 23 نقطة وكل من جيلجيوس-الكسندر وديلون بروكس 16 نقطة. -(وكالات)



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