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منتخب التايكواندو يظفر بفضية في ختام بطولة آسيا للأشبال

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - احتل منتخب التايكواندو المركز الثالث في الترتيب العام لفئة الذكور في ختام بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو بمجموع 34 ‏نقطة (ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان)، في حين احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول وجاءت إيران في المركز الثالث.
من ناحية ثانية، جاء المنتخب في المركز الرابع لفئات الإناث بمجموع 33 نقطة، (ميدالية ذهبية وميدالية فضية و3 ميداليات برونزية)، في وقت حلت فيه إيران في المركز الأول ‏ولحقت بها كازاخستان في المركز الثاني وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث.‏
وكان لاعب المنتخب الوطني للأشبال المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم)، قد أضاف أمس ميدالية فضية جديدة إلى رصيد ‏الأردن، ليرتفع العدد إلى ‎‏8 ميداليات (2 ذهب 3 فضة و3 برونز).‏
وحقق الميداليتين الذهبيتين كل من أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة ‏‏(فئة طول 164 سم)، وفاز بالميداليات الفضية محمد الفايز (فئة طول 156سم) وسولاف العدوان (فئة طول 160 سم) والمعتز بالله ‏السخني (فئة طول 176 سم)، ونال كل من سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) وصفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) ‏وزين ملحم (فئة طول 152 سم) ميدالية برونزية.‏
وخرج من البطولة كل من أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم) وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم) وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم)‏ ‏ومحمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة ‏طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول ‏‏176 سم)، ويزيد عمرو (فئة طول 14 سم) وهمام العدوان (فئة طول 152 سم) وريماس فراس (فئة ‏‏148 سم) وعمرو الهندي (فئة طول 160 سم).‏



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