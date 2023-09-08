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الاتحاد يتطلع لحسم لقب المحترفات أمام الأرثوذكسي الليلة

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - يتطلع فريق الاتحاد لحسم لقب دوري المحترفات لكرة القدم والتتويج للمرة الأولى في تاريخه، عندما يلتقي نظيره الأرثوذكسي الليلة عند الساعة السابعة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية.
وينشد الاتحاد تحقيق نتيجة الفوز أو التعادل على أقل تقدير، من أجل تأكيد أحقيته بالفوز بلقب“المحترفات” بنسخته الخامسة، حيث يحتل الصدارة حاليا برصيد 26 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الأرثوذكسي الذي يأتي بالمركز الثاني، مع وجود مباراة إضافية لفريق الأرثوذكسي الأسبوع المقبل بالجولة الختامية أمام النصر.
وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الاتحاد بهدف نظيف سجلته اللاعبة إيناس الجماعين، فيما تعادل الطرفين بمباراة الإياب من دون أهداف.
وافتتحت أمس الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية، من خلال مباراة جمعت عمان اف سي والنصر على الملعب نفسه، في مواجهة كان يهدف كل فريق من خلالها الانفراد بالمركز الثالث سعيا للظفر بالميدالية البرونزية ليلة التتويج الأسبوع المقبل.
ويدخل فريق الاتحاد بطموحات كبيرة بعد فوزه مؤخرا بلقب بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية، إذ كان الفريق الوحيد الذي لم يخسر بالبطولة، بفوزه على عمان اف سي في مناسبتين، وعلى اتحاد جدة السعودي، وتعادله مع الهلال السعودي، وتخطيه الأرثوذكسي بفارق الركلات الترجيحية، فيما نالت لاعبته شرين الشلبي جائزة أفضل حارسة مرمى بالبطولة، وحصلت لاعبته اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة هدافة البطولة.
وتشكل المواجهة الحاسمة والمفصلية مفترق طرق للفريق الذي نافس حتى الجولة الأخيرة على اللقب الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح الأهلي، مع تمني إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبات بعدم تكرار السيناريو وفقدانه مجددا هذا الموسم.
وتغيب عن الفريق أبرز لاعباته تسنيم أبو الرب بداعي الإصابة، لتنضم إلى زميلتها تسنيم اسليم التي أصيبت في فترة سابقة بالموسم، ما يدفع المدير الفني للفريق جويل كورنيللي للتفكير بخيارات أخرى لتعويض أبو الرب التي نالت جائزة أفضل لاعبة في دوري المحترفات الموسم الماضي.
ومن المتوقع أن يعتمد كورنيللي في التشكيلة الأساسية على كل من شيرين الشلبي، العنود غازي، لانا فراس، أمنية محمود، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، لينا الصاحب، لين البطوش وليلى إسكندر.
ويتطلع الأرثوذكسي هو الآخر للفوز باللقب، حيث استغل العثرات التي تعرض لها منافسه في مرحلة الإياب، وتمكن من تحقيق سلسلة نتائج إيجابية مكنته من الإبقاء على حظوظه بالمنافسة حتى الجولات الأخيرة.
واحتل الأرثوذكسي المركز الرابع في بطولة الأندية الأردنية السعودية، بعد نتائج ومستويات متباينة، حيث فاز على الشباب السعودي والنصر الأردني، فيما خسر من النصر السعودي بالدور الأول، وودع البطولة أمام منافسه بلقاء الليلة بركلات الترجيح.
ويأمل مدرب الفريق سالم القرا، اختيار التشكيلة المثالية القادرة على خطف النقاط الثلاث، بحثا عن الاحتفاظ بأمل الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه أيضا، معتمدا في خياراته على كل من جود الشنطي، شذى سهاونة، سلوى خليل، لما العمري، سبأ الصقور، جيليان مورغان، إنشراح حياصات، ناومي أنيما، سارة عامر، لونا المومني ورحمة جافارو.



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