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الحسين يسعى للتأهل.. وموقعة لاهبة تجمع العربي وكفرسوم

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






عمان - تتحدد اليوم هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، وذلك من خلال إقامة مباراتين مهمتين في الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى لمنافسات الدوري، حيث يلتقي فريقا الحسين إربد ويرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، وفيها تعتبر فرصة الحسين كبيرة جدا في تحقيق الفوز وضمان تواجده في المربع الذهبي نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين، ووجود العديد من اللاعبين في صفوف الحسين الذين يتمتعون بالخبرات الكافية لحسم مثل هذه المواجهات، والفريق يدخل أجواء المباراة وبجعبته 6 نقاط، فيما ما يزال فريق يرموك الشونة يقبع بالمركز الأخير من دون نقاط، والفريق مهدد بدرجة كبيرة لمغادرة موقعه بين الكبار والتوجه إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
الإثارة ستكون حاضرة في كافة مراحل المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريقا العربي وكفرسوم وتبدأ عند الساعة الثامنة مساء، فالفريق الفائز بينهما سيكمل اضلاع المربع الذهبي، فيما الفرق الخاسر سيتوجه لخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، كونهما يملكان ذات الرصيد 6 نقاط.
والتقى أمس فريقا الأهلي والسلط في مباراة ستحدد هوية الفريق الذي سينفرد في صدارة المرحلة الأولى من الدوري، كما التقى فريقا الكتة والقوقازي في مباراة مهمة يسعى من خلالها الفريقان تحقيق الفوز وتعزيز حظوظهما بالبقاء في دوري الدرجة الأولى.
وبقي لاعب فريق القوقازي محمد التعامرة في صدارة هدافي دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد أن رفع رصيده إلى 54 هدفا بعد الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة الأولى.
وجاء بعده لاعب فريق السلط محمود الهنداوي برصيد 48 هدفا، ثم لاعب فريق الكتة بشار فتح الله برصيد 46 هدفا، وجاء بعده لاعب فريق يرموك الشونة أمجد فتح الله برصيد 43 هدفا، ثم لاعب فريق الحسين أحمد نايف برصيد 42 هدفا، ثم لاعب فريق كفرسوم أحمد سمير برصيد 39 هدفا، ثم لاعب فريق السلط عيسى قطيشات ولاعب فريق العربي يزن فتح الله برصيد 37 هدفا، لكل لاعب، ثم لاعب فريق الأهلي خالد عزالدين برصيد 34 هدفا.
ويذكر أن دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم يقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بمشاركة المنتخب الوطني للشباب بنتائج غير محتسبة، حيث تتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتلعب الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في مرحلة ثانية مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، بمشاركة المنتخب الوطني للناشئين بنتائج غير محتسبة.
وكان المنتخب الوطني للشباب، خاض أربع مباريات في مشاركته بدوري الدرجة الأولى، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات على فرق القوقازي ويرموك الشونة وكفرسوم، وخسر أمام السلط.
وتأتي مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في الدوري، ضمن برامج إعداد المنتخبين للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، حيث يشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، كما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.



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