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المومني.. ممثل ألعاب القوى الأردنية الوحيد في الألعاب الآسيوية

9/8/2023 11:24:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - يعتبر لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى مصعب المومني، سفير الإنجازات الوطنية في المشاركات الخارجية، عبر مسيرة تمتد إلى 28 عاما، لاعبا مميزا وبطلا ذهبيا لمسابقات الرمي، ما دفع اللجنة الأولمبية إلى تسميته وحيدا ضمن البعثة الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة والتي ستقام في الصين، وهو المتوج للتو بالميدالية البرونزية في مسابقة دفع الكرة الحديدية، ضمن فعاليات الدورة العربية التي أقيمت بالجزائر.
ولم يتوقع المومني أن الأرض التي كان يكد ويتعب فيها، برفقة أشقائه، لمساعدة والدهم في زراعتها وحصدها، باعتبارها مصدر رزق للعائلة، أن تكون الملعب الذي تصدر منه شهادة نجوميته في مسابقتي رمي القرص ودفع الكرة الحديدية.
مصعب الذي اكتشفه أحد أقربائه المدرب الوطني القدير كمال المومني حين وقعت عينيه عليه، تبعا لمقوماته الجسدية والبنية القوية، عندما كان يبلغ من العمر 9 سنوات، أصبح بطلا في غضون سنوات، رغم معاناته في قريته الواقعة في شمال المملكة، لعدم وجود ملعب خاص لممارسة رياضة ألعاب القوى التي أحبها، حين كان ينتظر بفارغ الصبر غلة موسم الحصاد، ليبدأ تدريباته على تلك الأرض التي عشقها، وكأنه يتمرد على قسوة الحياة، تبعا لبعد القرية عن العاصمة عمان، وعدم توفر المنشأة الرياضية المتخصصة.
وكان مدربه يبحث مساحة فارغة للتدريبات، وكانا ينتظران حصاد البيدر لتأمين الملعب، الى جانب التدريب باستخدام معدات بدائية من طبيعة البيئة مثل الصخور والإطارات وغيرها.
ولفت الأنظار مصعب في البطولات المحلية منذ دخوله أجواء منافساتها، وهيمن على ألقاب مسابقات الرمي، التي أصبحت أرقامها وميدالياتها "ماركة مسجلة" باسمه، ووشحها بتطوره المتصاعد رغم شح الإمكانات، وهو الذي حقق أول الإنجازات الشخصية، عندما شارك في دورة الألعاب المدرسية الوطنية، وخطف ذهبية رمي القرص بمسافة 61:07 م، محطما رقم الناشئين الوطني.
وعزز مصعب إنجازاته على منصات تتويج دورة الألعاب المدرسية العربية في السعودية العام 2004، ليظفر بالذهب للأردن، في مسابقة رمي القرص لمسافة 59:95م، رغم ضيق عيشه وضعف الإمكانات والتجهيزات.
وتربع المومني على عرش مسابقة دفع الكرة الحديدية في البطولات المحلية، حين اعتاد الوقوف على منصات تتويجها منذ العام 2005، ولفت الانظار في مسابقة دفع الكرة الحديدية مسجلا مسافة 14:33 م، وتابع مسيرة إنجازاته عندما تقلد الميدالية الفضية في رمي القرص ببطولة العالم العسكرية العام 2009، والتي احتضنتها بلغاريا، مسجلاً مسافة 62.36 م.
وتميز المتألق المومني في حصد الإنجازات العربية للقوى الأردنية، وكان أولها عندما توج بالميدالية البرونزية ضمن صفوف المنتخب الوطني، بالبطولة العربية التي أقيمت في الدوحة العام 2011 في مسابقة رمي القرص مسجلا مسافة 60:43 م، وبعدها سجل أفضل أرقامه في دفع الكرة الحديدية، خاطفا البرونزية العربية مجددا بالإمارات العام 2011 (18:23 م).
وبقي المومني العنوان الأبرز لإنجازات ألعاب القوى، وخطف الميدالية التاريخية لأم الألعاب في بطولة آسيا لألعاب القوى التي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة العام 2019، عندما حل بالمركز الثالث مسجلا مسافة 58:27 م في مسابقة رمي القرص.
ولم تنل فترة الانقطاع خلال الفترة من 2013 إلى 2017، والتي دفعت العديد من نجوم اللعبة إلى هجر مضمار وميدان ألعاب القوى من عزيمة المومني، الذي شكل مع مدربه كمال، حالة رياضية جديرة بالاشادة والاهتمام، حين صنعا إنجازات ألعاب القوى الأردنية رغم شح الإمكانات، وظروف اللعبة الصعبة، وكانا مصدرا للفخر والاعتزاز الوطني بتدشينهما الإنجازات باسم الاتحاد الأردني لألعاب القوى، والاتحاد الرياضي العسكري في بطولات عالمية.
وأتبع المومني إنجازه الآسيوي، ببرونزية دفع الكرة الحديدية مسجلا مسافة 17:80 م في بطولات العالم العسكرية.
ورغم تقدمه بالعمر، واصل البطل المومني رصده بالميداليات في عقد الإنجازات الوطنية، عندما شارك في مسابقات ألعاب القوى بالدورة العربية التي أقيمت في الجزائر في تموز (يوليو) الماضي، وتقلد الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الكرة الحديدية، محققا مسافة وقدرها 17.18 م، ليضمن تواجده وحيدا كممثل لألعاب القوى الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية.



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