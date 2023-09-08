Saturday, 09 September 2023 07:29 GMT

الأخطاء الفردية والوهن الدفاعي يتقدمان أسباب خسارة النشامى التاريخية

9/8/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان - حمل عدد من المتابعين والمراقبين، اللاعبين الجزء الأكبر من الخسارة الكارثية للمنتخب الوطني لكرة القدم أمام المنتخب النرويجي (6-0) أول من أمس، في المباراة الدولية الودية التي أقيمت على أرض الأخير.
وقدم لاعبو المنتخب الوطني أداء هزيلا زاد من مرارة الخسارة التاريخية، والتي كانت الأولى تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموته، الذي فشل في اختباره الأول رغم تسلمه المهمة مؤخرا، علما بأنه قاد تدريبات الفريق بالعدد الكامل من اللاعبين في حصتين تمرينيتين فقط.
وكانت الجماهير تعول على انعكاس تألق عدد من اللاعبين مع أنديتهم، على المنتخب الوطني، ومنهم نجم مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن المنتخب، الذي تلقى 4 أهداف في الشوط الأول، ما دفع أصحاب الأرض للعب بجدية أقل في الشوط الثاني من المواجهة.
وتعد هذه الخسارة الأكبر في تاريخ المنتخب الوطني إلى جانب خسارته بالنتيجة ذاتها أمام منتخب اليابان بالعام 2012 في تصفيات كأس العالم، وفي العام 1984 أمام الصين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.
وتسببت الأخطاء الفردية من دفاع المنتخب وحارس المرمى يزيد أبو ليلى، في استقبال أهداف يمكن أن يتم إيقافها لو تم اتخاذ القرار السليم وقتها من قبل الحارس وقلبي الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب“ديارا”، إضافة إلى أن“الأنانية” والفردية لدى العديد من اللاعبين، تسببت في خسارة قاسية لن ينساها الشارع الكروي،
واتجه طرف آخر من الشارع الرياضي، إلى تحميل الاتحاد مسؤولية الخسارة بسبب تغيير الجهاز الفني بإقالة المدرب العراقي عدنان حمد دون مبررات وتعيين عموتة بدلا منه، والذي لم يحمله أحد في المسؤولية، سوى طرف قليل، بسبب عدم قراءته للمباراة بالشكل المطلوب، وخيارته الفنية غير الصائبة في المواجهة.
واتضحت الحاجة الآن أكثر من أي وقت من قبل الاتحاد، إلى جلب مدرب محلي وضمه للجهاز الفني للمنتخب، من أجل معرفته بطبيعة اللاعب الأردني أكثر من المدربين المتواجدين بجانب عموته، ولتسهيل المهمة عليه.
واتجه المنتخب أمس إلى العاصمة الأذرية باكو من أجل ملاقاة منتخب أذربيجان وديا مساء الثلاثاء المقبل، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
وأكد المدرب الوطني جمال محمود، أن أهداف عدة كسبها الجهاز الفني من مواجهة النرويج رغم الخسارة القاسية، مفيدا بأن عموته ورفاقه يمرون حاليا بمرحلة التعرف على اللاعبين وإمكانياتهم الفنية.
وبين محمود في حديثه لـ”الغد”، أنه من الصعب التفكير بتغيير المدرب بعد هذه الخسارة، وأن الفكرة غير واردة أبدا لدى أي طرف في المنظومة الكروية المحلية، موضحا بأن العديد من المنتخبات والفرق تتلقى خسائر كبيرة ومفاجئة في فترة من الفترات.
وأضاف:“المدرب يحتاج إلى الوقت لكي يطبق أفكاره، ولدى التشكيلة غيابات بسبب الإصابة، وتجمع المنتخب الأولمبي بالوقت نفسه بسبب التصفيات، واللاعبون على المستوى الفردي أمام النرويج كانوا بأسوأ الحالات، حيث أن جزءا منهم كان يلعب من أجل إثبات ذاته أمام عموته، ما تسبب في غياب الفكر الجماعي”.
ولفت محمود إلى أنه لا يجب تحميل اللاعبين أكثر من طاقتهم بعد هذه الخسارة، وأن لديهم قدرات تمكنهم من الظهور بصورة أفضل في التجمعات المقبلة، مشددا على أن أسلوب اللعب سيتغير في المنتخب مقارنة بالطريقة التي كانت مع المدرب السابق.
وأشار مدرب فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن خيارات المدرب في المباراة كانت خاطئة بالنظر إلى طبيعة المنافس، من حيث عدم الزج بالمهاجم حمزة الدردور وأنس العوضات اللذين يمتازان بالقوة البدنية والسرعة، مؤكدا بأن أبجديات التنظيم الدفاعي مع المنتخب كانت مفقودة في ظل تواجد 3 لاعبين في منطقة الوسط، دون أن تكون لهم أدوار دفاعية واضحة.
وأوضح المدرب لـ“الغد”، أنه يجب على الجهاز الفني أن يفرض شخصيته على اللاعب موسى التعمري، والذي يعد أبرز نجم محلي في الفترة الحالية، إلا أنه يتعالى على زملائه - حسب وصفه - ويلعب لوحده، دون أن يكون للمدرب قدرة على إيقاف هذه المسألة.
وتابع:“الحارس يتحمل جميع أهداف الشوط الأول بنسبة كبيرة، والدفاع لم يكن على الموعد، والمدرب لو بيده لما خاض أول لقاء له أمام منتخب يمتلك أسماء مميزة، وهو لا يتحمل مسؤولية الخسارة على الإطلاق”.



MENAFN08092023000072011014ID1107036706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث