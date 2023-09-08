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مصاروة يتأهل للنهائي والمصاطفة يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه ‏

9/8/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أيمن الخطيب ‏
عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة للدور النهائي لوزن تحت 75 كغم اليوم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي المقامة في العاصمة الايرلندية دبلين، ليلاقي اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون يوم الأحد.
ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة أمام اللاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم) يوم الأحد.‏
وخرج من البطولة اليوم عمر شقرة وعبد الله حماد ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).

ويلعب السبت ضمن منافسات البطولة محمد الجعفري ‏‏( وزن تحت 84 كغم)،

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