أيمن الخطيب ‏ عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة للدور النهائي لوزن تحت 75 كغم اليوم في الجولة الاخيرة من الدوري ‏العالمي المقامة في العاصمة الايرلندية دبلين، ليلاقي اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون يوم الأحد. ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة أمام اللاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 67 كغم) يوم الأحد.‏ وخرج من البطولة اليوم عمر شقرة وعبد الله حماد ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.