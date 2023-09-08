مصاروة يتأهل للنهائي والمصاطفة يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
9/8/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن الخطيب
عمان - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة للدور النهائي لوزن تحت 75 كغم اليوم في الجولة الاخيرة من الدوري العالمي المقامة في العاصمة الايرلندية دبلين، ليلاقي اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون يوم الأحد.
ويلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة أمام اللاعب التشيلي توماس فيراير على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم) يوم الأحد.
وخرج من البطولة اليوم عمر شقرة وعبد الله حماد ضمن منافسات (وزن تحت 60 كغم) وعفيف غيث (وزن تحت ٦٧ كغم).
ويلعب السبت ضمن منافسات البطولة محمد الجعفري ( وزن تحت 84 كغم)،
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