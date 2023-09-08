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اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

9/8/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة السادسة من مساء السبت، اجتماعا في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد.

وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية اضافة للعديد من القضايا.

وفهمت "الغد"، ان عدد من رؤساء الأندية لن يحضروا الاجتماع، وكان الاجتماع الماضي والذي جرى بضيافة نادي الرمثا قد شهد غياب عدد من الرؤساء ايضا ومنهم الفيصلي والوحدات.



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