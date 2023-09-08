اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت

اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة الوحدات السبت
التاريخ
9/8/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يعقد رؤساء أندية المحترفين عند الساعة السادسة من مساء السبت، اجتماعا في مقر نادي الوحدات لبحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد.
وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري وزيادة المخصصات للأندية اضافة للعديد من القضايا.
وفهمت "الغد"، ان عدد من رؤساء الأندية لن يحضروا الاجتماع، وكان الاجتماع الماضي والذي جرى بضيافة نادي الرمثا قد شهد غياب عدد من الرؤساء ايضا ومنهم الفيصلي والوحدات.
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