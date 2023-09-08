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قدرة الانسحاب من علاقات سامة ومؤذية.. حينما ينجو الإنسان بذاته

9/8/2023 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان - علاقات تستنزف الكثير من المشاعر والوقت، يبقيها البعض رغم مرارتها وقسوتها، يمنحونها رخصة الاستمرار رغم الأذى الشديد الذي تتسبب به.
يختبر أصحاب هذه العلاقات القلق والتوتر الدائم، متجاهلين سبب الاستمرار بها، هذا ما تقوله الأربعينية منتهى التي تعتقد أن إنهاء علاقات اجتماعية وصداقات مر عليها سنوات طويلة ليس بالأمر السهل، خصوصا إذا كانت من المقربين، ما يجعل فكرة الابتعاد صعبة وربما مؤلمة.
وتقول منتهى "في العادة نبحث في علاقاتنا عن أشخاص يقبلون بنا كما نحن من دون قيود أو شروط"، وربما تبقى هذه العلاقات قائمة رغم أنها ليست الأفضل على الإطلاق.
وتتابع "من المهم أن ندرك متى تصبح العلاقة لا تستحق العناء ومنح النفس فرصة الانسحاب والخروج من العلاقة إذا كانت مؤذية".
في حين يجد كريم أن المشكلة الحقيقية في اعتقاد البعض أن إنهاء هذه العلاقات هو نهاية الدنيا بالنسبة لهم، خشية الخروج من دائرة الاعتياد.
ويشير إلى أن إنهاء علاقة يثير قلق الكثيرين الذين اعتادوا وجود أشخاص في حياتهم حتى وإن كان وجودهم يتعسهم ويوترهم أو حتى يؤذيهم.
ويقول "صحيح أن إنشاء علاقات مع من حولك ليس بالمهمة السهلة، بل يتطلب جهدا"، وصولا لعلاقات أكثر قوة واستقرارا وأمنا.
تشير اختصاصية علم الاجتماع الدكتورة فاديا الإبراهيمي، إلى أن العلاقات الاجتماعية على اختلاف أنواعها سواء كانت علاقات عائلية أو صداقات أو علاقات عاطفية أو علاقات عمل، يعتمد نجاحها أو فشلها على الأنا والآخر، "أنا في طريقة تفكيري واحتياجاتي كإنسان ونظرتي للآخر وقدرتي على استيعابه وتحمله وقدرتي أيضاً على تقييم هذه العلاقة وتقييم أثرها على نفسيتي وحياتي.. أما الآخر ففي مشاعره وأفكاره وسلوكه تجاهي".
الوقت الحقيقي والمناسب والأفضل لإنهاء بعض العلاقات، بحسب الإبراهيمي، عندما يشعر الشخص أنه وصل الى مرحلة عدم القدرة على الاستمرار في هذه العلاقة.
وغالباً، فإن الوصول لهذه المرحلة يكون عندما تصبح هذه العلاقات سامة فيها كذب أو نفاق أو عنف معنوي أو نفسي وعندما تؤثر على صحتنا النفسية والعقلية وتؤخر تقدمنا وتطورنا في الحياة والعمل، وتكون مرهقة ومتعبة بالنسبة لنا وتجلب المشاكل وتجعل الحياة سوداوية أمام البعض، وتكون مصدرا للإيذاء، وأيضا عندما تكون هذه العلاقات غير آمنة وتحرم الاستقرار والسعادة.
الى ذلك، حينما يكون الاهتمام غير متبادل ومن طرف واحد فقط، ويكون فيه شكل أو أكثر من الاستغلال والأنانية، وعندما تضعف ثقة الشخص، طبعاً مع وجود شرط، وهو التكرار والاستمرارية لمثل هذه السلوكيات أو المشاعر السلبية، حيث تصبح هذه السلوكيات نمطا سائدا وليس استثناء أو حالة عارضة أو مؤقتة، وفق الإبراهيمي.
وتقول الابراهيمي "المهم في هذه الحالات هو الوعي والقدرة على تشخيص هذه الحالات أو فهمها سواء قررنا التخلص من هذه العلاقات أو الاستمرار فيها"، لكن مجرد الوعي بها وخطورتها على حياتنا سيساعدنا على التعامل معها بأقل ضرر ممكن.
وتنصح الإبراهيمي بتعلم مهارة التخلي عن الطرف الآخر وأن ننجو بأنفسنا دون الخوف أو الشعور بالذنب، لافتة إلى ضرورة أن يدرك الشخص تماماً ما في داخله وأنه يستحق الاحترام والمحبة والسعادة والعلاقات الصحية التي تجعله أفضل وتضمن له أن يعيش حياة ذات جودة عالية.
يقول المعالج النفسي جوردان ماديسون، لصحيفة "باستل" (bustle) "من الشائع جدا أن تكافح من أجل اتخاذ قرار بترك أي علاقة، خاصة العلاقة غير الصحية"، إلا أن الحيلة لكسر تلك الحلقة تكمن في تحديد الأفكار التي تعيقك واتخاذ خطوات للتغلب عليها، وتطوير عادات حب الذات اليومية، حتى لو كان شيئا صغيرا مثل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو تخصيص وقت لممارسة هواية تجلب لك السعادة، يمكن أن يؤدي ذلك ببطء إلى تغيير أفكارك الذاتية المقيدة، وتمكينك من نسج علاقات صحية جديدة.
وتقول روكسي زرابي، الحاصلة على دكتوراه في علم النفس، في مقال لها على موقع "سيكولوجي توداي" (psychology today): "لا يكون نقص الوعي هو ما يبقي الناس عالقين في علاقات غير صحية، فرغم وجود صوت داخلنا يحثنا على مواجهة الحقيقة، فإنه يتم دفنه بسبب مخاوفنا الكامنة".
وتضيف "بالنسبة للبعض، فإن وجود علاقة غير صحية أفضل من عدم وجود علاقة على الإطلاق.. إنهم يفضلون أن يكونوا غير سعداء وأن يكونوا مع شريك بدلا من أن يكونوا وحدهم".
اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة، يبين أنه في بحث الإنسان عن الذات يبحث عمن يوفر له بيئة وطاقة إيجابية يستطيع معها أن يكون قادرا على التفاعل والإنجاز، وفي حال تعرضه لعلاقات سامة وسارقة للإيجابية، تتأثر أفكاره وسلوكياته وطريقة تعامله مع الحياة ومفاهيمه.
"الإنسان بطبيعته يبحث عن الأشخاص الذين يشكلون له إضافة ويمنحونه طاقة إيجابية وزيادة في الإبداع والنجاح بعيدا عمن يعيقون حياته ويؤثرون سلبا على نفسيته ويبعثون الإحباط ولايصدر عنهم الا الكلام المسيء"، بحسب مطارنة.
ويقول "لا بد من وضع حد لهؤلاء الأشخاص والانسحاب التدريجي من هذه العلاقات التي تضغط على الجهاز العصبي وتقلل من الحافزية".
ويلفت مطارنة إلى أن الكثير من الناس يستمرون بالعلاقات رغم أنها مؤذية، لأنهم لا يرغبون بالمواجهة أو معرفة ما يحتاجونه بسبب قلة الوعي الاجتماعي ومهارات الاتصال والتواصل.
ويرى مطارنة ضرورة أن يستخدم الشخص استراتيجيات القدرة على التنفيذ والصلابة النفسية لأخذ موقف بالابتعاد عن تلك العلاقات، وهو ما يمكن أن يعززه الاستشاري النفسي والسلوكي حتى يتمكن من تحقيق ذاته بشكل إيجابي.



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