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أميركا تستعد لخفض قواتها العسكرية في النيجر إلى النصف تقريبا

9/8/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كتبت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة تستعد لخفض وجودها العسكري في النيجر إلى النصف تقريبًا.
وقالت الصحيفة: "من الممكن تخفيض العدد الإجمالي للقوات (الأمريكية) في النيجر من 1200 جندي قبل انقلاب 26 يونيو (حزيران) إلى ما بين 500 و1000 جندي في الأسابيع القليلة المقبلة".
وأوضح مسؤول أمريكي للصحيفة، لم يذكر اسمه، أن أمريكا تحاول تقليص وحدتها في نيامي، لكنها لا تزال "تحتفظ بالقدرة على القيام بعمليات مكافحة الإرهاب".
ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" فإن مثل هذا التخفيض سيكون أول انسحاب "كبير" للقوات الأمريكية من النيجر منذ الانقلاب.
وقال مسؤول دفاعي أمريكي آخر لم يذكر إن "عدد (الأفراد العسكريين) ليس مهمًا بالنسبة لنا مثل الوظيفة التي يؤدونها".
وفي وقت سابق، أكد مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك" التقارير عن إعادة الانتشار والانسحاب الجزئي للأفراد من النيجر.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن الولايات المتحدة ستعيد نشر قواتها وأصولها في النيجر من قاعدة جوية إلى أخرى، لكن "توازن القوى العام في المنطقة" لم يتغير على الرغم من ذلك. ووفقا لها، يوجد الآن نحو 1100 موظف بوزارة الدفاع الأمريكية في النيجر.
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أُطيح بالرئيس النيجري، محمد بازوم، وتم احتجازه من قبل حرسه الخاص، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني.
وأوقف المجلس الانتقالي في النيجر، صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، ومنعوا وسائل الإعلام الفرنسية، فيما أدانت فرنسا الانقلاب العسكري، وشددت على عن دعمها "للحكومة الشرعية" في مستعمرتها السابقة.



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