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التطهير العرقي في الضفة يتواصل

9/8/2023 11:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: جدعون ليفي واليكس ليباك
8/9/2023

الآن بقيت في الغور فقط الأرض السوداء المتفحمة -إشارة الى أنه كانت هنا حتى الأسبوع الماضي مستوطنة للبشر. يوجد أيضا مبنى لحظيرة تركها السكان وراءهم كنصب تذكاري، وربما أيضا كأمل بقدوم أيام مختلفة، يمكنهم فيها العودة الى أراضيهم. لكن يبدو أن هذا أمر بعيد المنال وخيالي جدا في الوضع القائم.
مقابل الأرض التي يعلوها السخام تجثم خيمتان تقومان بحياكة الشر، وتراكتور لسادة البلاد، المستوطنين الذين قاموا باقتحام هذا المكان وفرضوا الرعب بواسطة الإرهاب الذي استخدموه صبح مساء ضد الرعاة.
الى حين غادرت في يوم الجمعة الماضي أيضا آخر عائلة للرعاة الأرض التي عاشت فيها أربعين سنة تقريبا وذهبت نحو الصحراء كي تجد لنفسها مكانا آخر للعيش فيه. هم لم يستطيعوا تحمل أكثر اعتداءات المستوطنين والاقتحامات التي ازدادت جدا في الأشهر الأخيرة -رعي قطعانهم في أراضيهم من دون خجل وتخويف أولادهم وتهديدهم وسرقة ممتلكاتهم واعتداءاتهم. كفى، أيضا صمود الفلسطينيين توجد له حدود.
تجمع تلو آخر للرعاة البدو، الذين هم السكان الأكثر فقرا والأكثر عجزا في الضفة الغربية، يغادر الأراضي التي عاشوا فيها لعشرات السنين. بعيدا عن عيون الجميع تحدث هنا عملية لا تصدق من الترانسفير الممنهج على يد المستوطنين الذي هو عمليا تطهير عرقي لمناطق واسعة في جنوب جبل الخليل وفي غور الأردن، والآن أيضا في قلب الضفة الغربية.
في شهر تموز، رافقنا مغادرة بضع العشرات من أبناء عائلة عواد لقريتهم في خربة وداد بسبب رعب المستوطنين من حفات متاريم. قبل شهر، في حزيران، رافقنا 200 شخص من أبناء العائلات التي عاشت في قرية عين سينيا، والذين اضطروا الى الهرب للنجاة بحياتهم من بيوتهم خوفا من سكان البؤر المتوحشين الذين يعيشون على سفوح مستوطنة كوخاف هشاحر. في هذا الأسبوع جئنا الى البقعة، وهو غور نقي يقع على سفوح مرتفعات الصحراء أمام البؤر الاستيطانية متسبيه حجيت ونفيه ايرز ومتسبيه داني، على شفا غور الأردن. هنا اضطر حوالي 60 شخصا من أبناء تجمع للرعاة الى أن يتركوا وراءهم الأراضي التي عاشوا فيها عشرات السنين وأن يتركوا ذكرياتهم، وتشتتوا في أرجاء الصحراء. إن سيطرة المستوطنين ليس فقط تسلب الأشخاص ممتلكاتهم بل هي أيضا تحطم وتمزق التجمعات التي اعتادت العيش معا على مدى أجيال.
الأراضي هي أراض خاصة لقرية دير دبوان التي تقع على قمة تلة. أراضي قفر، نقية الهواء وجبلية، والتي أيضا طريق الوصول اليها صعبة. التطهير العرقي هنا يركز على الأراضي التي تقع شرق طريق الون، وينزلق أيضا الى غربها. نقية من العرب ومن السهل جدا الوصول الى ذلك إزاء تجمعات الرعاة البدو.
رئيس التجمع في البقعة، محمد مليحات (59 سنة)، التقينا معه في المنطقة الجديدة التي يعيش فيها أولاده والتي تبعد 5 كم جنوب البقعة. أولاده أقاموا هنا خمس خيام، وتحت صهريج المياه يجثم الواحد قرب الآخر، كلب ودجاجة، كلب آخر ودجاجة أخرى، في محاولة للبقاء على قيد الحياة في هذا الحر الشديد. أبناء العائلتين انتقلوا الى هنا في شهر تموز. في الشهرين الأخيرين تسلما من الإدارة المدنية ثلاثة أوامر إخلاء للخيام التي أقاموها هنا. موعد الإنذار تحدد في 20 أيلول، أي بعد أسبوعين.
مليحات لديه ستة أولاد وبنت. اثنان منهم، إسماعيل (23 سنة) وعلي (28 سنة)، انتقلا للسكن هنا مع عائلاتهما. الأب انتقل للسكن في بيت صديق له في قرية رمون. ولكنه يوجد معهم هنا لمساعدتهم في إقامة "بؤرتهم" الجديدة على الأرض الخاصة التي أعطيت لهم من أصحاب الأراضي في دير دبوان. لقد عاشوا في البقعة منذ 1080 في جنوب المكان الجديد. في البداية كانت 25 عائلة في البقعة، وبالتدريج تشتتت بسبب أوامر الهدم وعنف المستوطنين. في السنوات الأخيرة بقيت 12 عائلة فيها 30 طفلا، أيضا هذه العائلات تشتتت. عائلتان منها جاءتا الى هنا.
من الصعب فهم كيف يمكن العيش في هذه الأرض الصخرية والنقية من دون مياه ومن دون كهرباء ومن دون شارع ومدرسة وعيادة. في دولة سليمة هذا المكان يصبح موقعا تراثيا. هكذا عاش رعاة الأغنام قبل مئات السنين. المدارس كانت ستأتي لتعرف عن العجائب. ولكن في إسرائيل هذا المكان تحول الى هدف لجشع المستوطنين وشهوتهم للسيطرة على الأراضي التي لا تعرف الشبع. وأسوأ من ذلك هو حقيقة أنه لا يوجد لهؤلاء الأشخاص أي حماية من ضائقتهم. من الجميع، سواء الشرطة أو الجيش أو الإدارة المدنية أو السلطة الفلسطينية. عندما تكون حياتهم وممتلكاتهم في خطر فهم يضطرون الى الاستسلام والتنازل والمغادرة لأنه لا يوجد أي شخص يدافع عنهم، وهكذا فعل أبناء عائلة مليحات.
منذ العام 2000 الحياة في البقعة غير محتملة. المستوطنون بحماية الجنود، وأحيانا بمشاركة نشيطة منهم، تنمروا عليهم ونكلوا بهم وقاموا بإلقاء قنابل الصوت وقنابل الغاز على الخيام، وسرقوا قطعانهم وأحوال المياه للأغنام. مليحات قال إن "اوتشا" التابعة للأمم المتحدة قامت بتوثيق كل شيء. في الوقت الذي كنا نتحدث فيه معه وصل الى المكان أيضا باتريك كينغسلي، رئيس مكتب "نيويورك تايمز" في إسرائيل وفي المناطق المحتلة، والذي هو وصحيفته يهتمان بمصير السكان هنا أكثر من اهتمام معظم وسائل الإعلام في إسرائيل.
الى أين سنذهب؟ سأل مليحات هذا السؤال وكأن الصحراء ابتلعته. "هل سيأتون للتدمير هنا؟ أين سنذهب؟"، عاد وتساءل عبثا. "أين سنذهب"، هكذا سأل أيضا آباءه أبناء قبيلة الكعابنة الذين تم طردهم من أراضيهم في جنوب جبل الخليل، التي تحولت الى أراضي دولة. " تخيل كيف تترك قرية عشت فيها معظم حياتك وفيها ولد أولادك. من الـ600 رأس أغنام كانت بملكية العائلة بقيت فقط 150 رأسا"، قال مليحات.



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