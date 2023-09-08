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ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

9/8/2023 11:24:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ظفر سيد* - (إندبندنت أوردو) 2 أيلول (سبتمبر) 2023

تكمن أهمية المهمة الفضائية الهندية في تغيير صورة البلد من دولة فقيرة في العالم الثالث إلى دولة سباقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
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في الأسبوع الماضي، باتت الهند رابع دولة في العالم ترسل بعثة فضائية إلى القمر، وأول دولة تصل إلى قطبه الجنوبي. وإضافة إلى كون هذا التطور إنجازاً عظيماً لمجال التكنولوجيا في الهند، فإن لهذا الهبوط على القمر رمزية بالغة الأهمية، حيث تمكنت نيودلهي بفضل هذا الانجاز من وضع نفسها كقوة تقنية على الساحة العالمية.
تمت تغطية خبر وصول الهند إلى القمر عالمياً في عناوين إخبارية رئيسة تعزز صورة القوة الناعمة للبلد في العالم. ولن ينظر إلى الهند بعد اليوم على أنها دولة فقيرة من العالم الثالث، وإنما كلاعب أساسي في مجال العلم والتقنية. وليست الهند حديثة عهد في سباق الفضاء؛ فقد أرسلت إلى المريخ صاروخاً فضائياً في العام 2014 وهو يدور حول الكوكب منذ ذلك الوقت.
ما الذي يميز الهند عن غيرها؟
بحسب البيانات التي قدمتها وكالة "ناسا"، فقد تم إرسال 70 مهمة إلى القمر منذ العام 1958، باء أكثر من نصفها بالفشل (تحديداً 41). وعلى مدى أربعة عقود بعد بداية السباق الفضائي احتكرت الولايات المتحدة وروسيا وحدهما مجال المهمات القمرية. ولكن في العام 1990 أضافت اليابان اسمها إلى القائمة بإرسال مهمة تسمى "هاتان"، تلا ذلك إرسال المهمات من قبل الاتحاد الأوروبي. وفي العام 2019 حاولت الهند الانضمام إلى القائمة بإرسال مهمة "شاندريان-2"، لكنها لم تنجح.
وأحد الأمور التي تميز مهمة الهند الأخيرة هي كلفتها القليلة، حيث كلفت المهمة مقابل 75 مليون دولار، وهي كلفة أقل بكثير من المهمات المماثلة للدول الأخرى. وفي هذا السياق، انتشر عبر منصة "إكس" وعلى نطاق واسع منشور علق عليه إيلون ماسك أيضاً، وذكر أن فيلم الخيال العلمي الهوليوودي "إنترستيلر" Interstellar كلف 165 مليون دولار، في حين تمكنت الهند من إرسال مهمة إلى القمر بكلفة أقل بكثير.
في أواخر الشهر الماضي، تحطمت المركبة الفضائية الصينية "لونا-25" بعد أن اصطدمت بسطح القمر بسبب فقدان السيطرة عليها. وقد كلفت هذه المهمة أيضاً 135 مليون دولار، بحسب صحيفة روسية.
وبالمثل، كانت مهمات الولايات المتحدة إلى القمر مكلفة للغاية مقارنة بالهند. وبحسب تقرير لوكالة "ناسا"، فإن الكلفة الإجمالية لمهمة "أرتيميس" الأميركية التي تضمنت هبوط رجل على القمر تبلغ 93 مليون دولار، لكن هذه المهمة كانت أكثر تعقيداً من مهمة "شاندريان" الهندية لأنها تضمنت هبوط البشر على سطح القمر.
وفي المقابل، أخذت توظف الهند هذه الميزة مسبقًا. وقد بدأ رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، بالفعل في الترويج لصناعة الفضاء الهندية، وهو يشجع العالم على الاستثمار فيها. ويتمثل عامل الجذب الرئيس في هذا التشجيع والذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تسويق البرنامج في أن كلفة برنامج الفضاء الهندي أقل بكثير من كلف مثيلاته في الدول الغربية، ويمكن التنبؤ بأن الهند ستصبح لاعباً رئيساً في المستقبل في حال بدأ البشر التعدين أو السياحة على القمر.
إضافة إلى ذلك، ثمة الكثير من الدول المهتمة ببرامج الفضاء ولديها رأس المال أيضاً، ولكن تنقصها التكنولوجيا المطلوبة. ويمكن للهند أن توفر لها خدمات بأسعار معقولة. فعلى سبيل المثال، تخطط دولة الإمارات العربية المتحدة لهبوط مركبة على سطح القمر في العام 2024، لكنها لا تملك الوسائل اللازمة لإيصالها، ولذلك طلبت خدمات شركة الفضاء اليابانية ispace. ومن الممكن أيضاً أن تؤدي العمالة الرخيصة والتكنولوجيا منخفضة الكلفة في الهند إلى إنشاء شركات فضاء منخفضة الكلفة وقادرة على التنافس مع شركات أخرى.
تفاصيل المهمة وأهدافها
قبل أن نخوض في تفاصيل المهمة، نذكر المسميات المهمة المتعلقة بالمركبة الفضائية ودلالاتها، وهي كالآتي:
- "شاندريان" اسم المهمة، والكلمة مركبة من كلمتين ومأخوذة من اللغة السنسكريتية، وتعني "مركبة القمر"، والمهمة الأخيرة كانت الثالثة من سلسلة "شاندريان". وفي العام 2019 باءت مهمة "شاندريان-2" بالفشل.
- "فيكرام" هو المسبار الذي هبط على سطح القمر، وسُمي على اسم مؤسس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، فيكرام سارابهاي.
- "باراجيان" هي المركبة القمرية التي ستسير على سطح القمر وتجري تجارب وتسجل ملاحظات هناك، وهي أيضاً كلمة سنسكريتية وتعني "الحكمة".
وبحسب موقع منظمة أبحاث الفضاء الهندية، فإن المهمة كانت لها أهداف منها هبوط المسبار بطريقة آمنة وسلسة، ومراقبة وإظهار قدرات قيادة المركبة القمرية على سطح القمر، وإجراء التجارب وتسجيل الملاحظات على المواد المتوافرة على سطح القمر لفهم تكوينه بصورة أفضل.
إضافة إلى تحقيق هذه الأهداف، ستكون هناك نتائج بعيدة المدى على الصعيدين المحلي والعالمي لهذه المهمة. وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن هذا الإنجاز هو فوز سياسي واضح لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي سيسهم في مساعي الهند لتصبح عضواً في مجلس الأمن ومجموعة الموردين النوويين. ووفقًا للمجلة، فإن هناك فائدة إضافية للمهمة تتمثل في تعزيز العلوم والتكنولوجيا في الهند، وبخاصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والاستشعار عن بعد.
في جانب آخر، ساعدت الأبحاث الفضائية الهندية على معرفة مستوى المياه الجوفية وتحديد أنماط الطقس. وبما أن الهند من أكثر الدول تأثراً بنتائج الاحتباس الحراري، فإنها ستستفيد بالتأكيد من هذه الأبحاث.
وستشجع الإنجازات الفضائية التي حققتها الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع كما هو الحال في الولايات المتحدة، إذ يستثمر القطاع الخاص بكثافة في صناعة الفضاء. وخير مثال على ذلك استثمار شركات الأثرياء، مثل شركة SpaceX التي يمتلكها إيلون ماسك وشركة Blue Origin المملوكة لجيف بيزوس. وقد استثمرت هاتان الشركتان مليارات الدولارات في الأبحاث الفضائية، ومن المقرر أن تزداد استثماراتهما مستقبلاً.
الاستيطان على القمر
وفي سياق متصل، أعلنت كل من الولايات المتحدة والصين أنهما تعتزمان إرسال البشر الى القمر. ويذكر هنا أن المركبة الهندية، "شانداريان-3"، قد هبطت على القطب الجنوبي للقمر حيث يوجد الجليد. وإذا أراد الإنسان بناء مستوطنة دائمة على القمر فيجب عليه اختيار منطقة يوجد فيها الكثير من المياه -ليس الصالحة للشرب وحسب، وإنما التي يمكن استخدامها أيضاً لإنتاج الأكسجين.
يبعد القمر عن الأرض مساف 384 ألف كيلومتر، وهي ليست مسافة كبيرة بحسب المسافات الكونية، ويمكن استيعاب هذا الفرق بمقارنة بالمسافات الثانية حيث يبعد المريخ تقريباً 14 مليون كيلومتر عن الأرض، أي 364 مرة أبعد من القمر، بينما يقع كوكب زحل على مسافة تزيد على ملياري كيلومتر. وإذا وصل البشر إلى هذه الكواكب، فيمكن استخدام القمر كمعسكر أساسي، تماماً كما يفعل متسلقو الجبال عندما يقضون أوقاتهم في المعسكرات الأساسية للتأقلم مع الجو والمحيط قبل أن يبدأوا تسلق الجبال مثل قمة "إيفرست".
إضافة إلى ذلك، فإن العيش على القمر سيدرب رواد الفضاء على كيفية البقاء على الكواكب الأخرى فترات طويلة من الزمن، وسيساعد على معرفة المشكلات التقنية والبيولوجية التي قد تحدث خلال تلك الفترة. كما يمكن إعداد الوقود وإصلاح السفن الفضائية باستعمال المصادر الموجودة على القمر.
ونظراً إلى أن جاذبية القمر أقل بست مرات من جاذبية الأرض، فإن كلفة إطلاق صاروخ من هناك ستكون أيضاً أقل بكثير من الكلفة الأرض. ولذلك يمكن للقمر أن يلعب دور معسكر الانطلاق بنجاح. وتقول وكالة "ناسا" إن "مهمة أرتيميس" الخاصة بها لا تقتصر على القمر، وإنما تخطط الوكالة لاستخدامها أيضاً في محاولات الوصول إلى المريخ.
استكشاف الـ"هيليوم-3"
كتبت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية ستستكشف جود الـ"هيليوم-3" على القمر، وهو نظير نادر على الأرض ولكنه متوافر بكثرة على القمر. ويحتوي الـ"هيليوم" الشائع على الأرض على بروتونين ونيوترونين، في حين أن الـ"هيليوم-3" على القمر يحتوي على بروتونين ونيوترون واحد فقط.
وتكمن أهمية الـ"هيليوم-3" في إمكان استخدامه كوقود نووي. وبحسب بعض التقديرات، فإنه يمكن أن يلبي حاجات الأرض من الطاقة لمدة 250 عاماً مقبلة. كما نقلت الصحيفة عن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كيه سيفان، قوله: "الدول التي لديها القدرة على جلب هذه الرواسب من القمر إلى الأرض ستقود العملية، وأنا لا أريد أن أكون جزءاً منها بل أريد أن أقودها".
ومع ذلك، فإن العملية ليست بهذه البساطة. فهبوط مركبة فضائية على القمر والتقاط بضعة كيلوغرامات من الصخور أو التربة وجلبها إلى الأرض شيء، والتعدين على نطاق واسع هو شيء آخر تماماً. ومن الواضح أن هذه عملية صعبة ومكلفة للغاية. وحتى لو كان من الممكن إحضار الـ"هيليوم-3" إلى الأرض، فليس من السهل توليد الطاقة منه. وبحسب تقرير لمجلة The Wire، فإن هذه التقنية غير موجودة حالياً في أي مكان في العالم.

*ظفر سيد: صحفي وكانت هندي يكتب في الطبعة الهندية من صحيفة "الإندبندنت".



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