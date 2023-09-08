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منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

9/8/2023 11:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




رفيق شكات* - (أوريان 21) 31 آب (أغسطس) 2023

قرر وزير التربية الوطنية الفرنسي غابرييل أتال منع ارتداء العباءة في المدارس عشية العودة المدرسية، في خطوة تُظهر مواصلة الإشراف السياسي على الدين في فرنسا. هذه "العلمانية الجديدة" التي يروج لها إيمانويل ماكرون تؤدي إلى وصم المسلمين بشكل متزايد وتكليف الأسرة التربوية بدور ضبط النوايا.
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كيف يمكن تفسير العودة المتواصلة للجدل حول "الرموز الدينية" في المدارس الحكومية بفرنسا، في حين أن المعضلة الأساسية التي تواجهها هذه المؤسسات هي النقص غير المسبوق في عدد الأساتذة والكوادر التربوية؟ إن حجة تحويل موضوع النقاش لا تكفي لتفسير حجم هذا الهجوم الرجعي. فمنذ ثلاثة عقود من الزمن، دفعت هذه الخطابات إلى نشوء قضية الدفاع عن "العلمانية المحاصرة" التي باتت قضية وطنية يمكن اللجوء إليها في أي وقت، ولا سيما في أوقات الأزمات أو الاضطرابات الاجتماعية. ويجعل رصد "انتهاكات العلمانية" من الممكن اليوم إضفاء مضمون على الذعر الأخلاقي، ويستدعي إجابة شافية من السلطات العامة لوقف ظاهرة مثيرة للقلق، حتى لو تطلب الأمر اعتماد تدابير تقييدية جديدة مثل منع ارتداء العباءات في المدارس الإعدادية والمعاهد، الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية، غابرييل أتال، عشية انطلاق السنة الدراسية.
لتفكيك الخلط المحيط بموضوع العلمانية في المدارس، التي أصبحت علمانية سلبية في الأساس، من الضروري التمييز بين جانبين: الأول يتعلق بقانون 2004 نفسه، بنصه وروحه، وانقلاب المعنى الذي نتج عنه، ونتائجه العملية منذ دخوله حيز التنفيذ قبل عشرين عاما. أما الجانب الثاني، فيتمثل في قضية العلمانية الفرنسية نفسها، والتأطير السياسي لما هو "ديني".
الحظر قاعدة والترخيص استثناء
شهد العام 1989 ظهور أول "قضية حجاب" في المدارس الفرنسية. في مدينة كراي، إحدى ضواحي باريس، قام مدير المدرسة الإعدادية، غابرييل هافيز، بطرد ثلاث طالبات (فاطمة وليلى وسميرة) مؤقتا، بسبب رفضهن خلع الحجاب في الفصل. ودفعت الضجة الإعلامية والسياسية حول هذا الموضوع بوزير التربية الوطنية آنذاك، ليونيل جوسبان، إلى طلب المشورة من مجلس الدولة للبت فيما إذا كان "ارتداء رموز انتماء إلى طائفة دينية يتوافق أم لا مع مبدأ العلمانية"، وتحت أي شروط يمكن قبول هذا اللباس.
أجاز مجلس الدولة في رأيه الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 من حيث المبدأ الرموز الدينية في المدارس: "إن ارتداء التلاميذ رموزا يعتزمون من خلالها إظهار انتمائهم إلى دين ما لا يتعارض في حد ذاته مع مبدأ العلمانية، بقدر ما يشكل ممارسة لحرية التعبير وإظهار المعتقدات الدينية". غير أن هذه الهيئة الإدارية العليا تحيط هذا الترخيص من حيث المبدأ ببعض التحفظات، إذ يجب ألا يشكل ارتداء التلاميذ لرموز الانتماء الديني عملاً من أعمال الضغط أو الاستفزاز أو التبشير أو الدعاية، ويجب ألا يقوض كرامة أو حرية الطالب أو غيره من أعضاء المجتمع التربوي، وألا يمس بصحتهم أو سلامتهم، ولا يعطل سير الدروس والدور التعليمي للأساتذة، ولا الأداء الطبيعي لهذا المرفق العام.
بناء على هذا الرأي، أجازت السوابق القضائية الإدارية ارتداء الرموز الدينية مع مراعاة التحفظات الصادرة عن مجلس الدولة. وهكذا تم اتخاذ معظم القرارات لصالح الطلاب (ومعظمهم كانوا من المسلمين)، وإلغاء إجراءات الإقصاء الصادرة ضدهم. لكن قانون 15 آذار (مارس) 2004 سيعمل على قلب هذا المنطق السائد ليصبح الحظر هو القاعدة، بينما يكون الترخيص هو الاستثناء.
قانون 2004، مرور بالقوة
اصطبغ السياق السياسي في بداية الألفية الثانية بهجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 واستقطاب النقاش العام في فرنسا حول موضوعي الإسلام والعلمانية، على خلفية خطاب "صراع الحضارات"، مما هيأ الأرضية للمشرع لتمرير قانون 2004، المراد به ضمان حياد المرافق العامة في المسائل الدينية من خلال فرض التزام الحياد -ليس فقط على الوكلاء، ولكن كذلك على مستخدمي هذه المرافق.
في أعقاب عمل "لجنة التفكير في تطبيق مبدأ العلمانية" التي أنشأها جاك شيراك في صيف العام 2003، تم اعتماد قانون الرموز الدينية في المدارس في 15 آذار (مارس) 2004. وأضاف هذا القانون المادة (L. 141-5-1) إلى قانون التعليم، التي تحظر "ارتداء الرموز أو الملابس التي يعبر بها الطلاب ظاهريا على انتماء ديني".
بعد بضعة أسابيع، صدر منشور رقم 2004-084 بتاريخ 18 أيار (مايو) 2004، الذي حدد شروط تطبيق هذا القانون، مما أدى إلى توسيع نطاق الحظر. ويميز هذا النص الذي لم ينتبه إليه أحد تقريبا في ذلك الوقت، بين نوعين من الرموز أو الملابس الدينية: من ناحية، تلك "التي يؤدي ارتداؤها إلى التعرف الفوري إلى الانتماء الديني، مثل الحجاب الإسلامي -أيا كان الاسم الذي يُطلق عليه- أو القلنسوة اليهودية أو الصليب ذي الحجم الكبير". ومن ناحية أخرى، يمكن اعتبار الملابس التي تبدو عادية والتي يضفي عليها الطالب "طابعا دينيا" محاولة للتحايل على القانون.
البحث في "النوايا الدينية"
من خلال التحذير من احتمال ظهور "رموز جديدة"، تذهب "مذكرة فيون"، التي تحمل اسم وزير التربية الوطنية آنذاك، إلى أبعد من الحظر الذي يفرضه القانون. فإلى جانب العنصر الموضوعي (المظهر الظاهري للانتماء الديني)، تضيف المذكرة عنصرا شخصيا: سلوك الطالب أو نواياه.
يشكل هذا البعد حجر زاوية النظام الجديد، مما يؤدي إلى إغراق قادة المدارس في قضايا حساسة غالبا ما تأخذ شكل تدابير بطابع التنميط العنصري. على سبيل المثال، يطلب بعض مستشاري التربية في المدارس والمعاهد من المديرين إعداد قوائم بأسماء الطالبات اللواتي يرتدين الحجاب خارج المدرسة، حتى يتم تحديد ما إذا كانت الملابس التي يرتدينها في المؤسسة "دينية". وتماشيا مع المذكرة، أشار باب ندياي، وزير التربية الوطنية السابق في حكومة ماكرون، في أعمدة جريدة "لوموند" في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، إلى الإجراء الواجب اتباعه:
"هل أن الفتاة التي ترتدي هذا الفستان أو ذاك تفعل ذلك بانتظام؟ هل ترفض تغيير ملابسها، وهل تصاحب ذلك رموز أخرى؟ إنها عناصر قد توحي بأن الفستان هو بالفعل رمز ديني هدفه التبشير.
ومن ثم يعود الأمر إلى مديري المؤسسات لتصنيف لباس ما على أنه 'ديني'، اعتمادا على ما يعرفونه أو يعتقدون معرفته عن الأديان المعنية، وخاصة الإسلام. وعليه وجب على أعضاء هيئة التدريس أن يصيروا خبراء في الدين، باسم ضمان حياد مرفق التعليم العام، لتحديد ما إذا كان الزي المتنازع عليه هو بالفعل رمز لدين الطالب".
إبلاغ عن "انتهاك العلمانية"
لمساعدة الطاقم التعليمي على فك رموز النوايا "الدينية" للطلاب، وضعت السلطات عدداً معيناً من الأدوات والموارد التعليمية، بما في ذلك استمارة عبر الإنترنت حول "انتهاك العلمانية"، والمخصص لجميع العاملين في سلك التعليم الوطني. وهؤلاء مدعوون إلى استخدامه إذا ما "شعروا بأن مبدأ العلمانية أصبح موضع تساؤل". ويتم بعد ذلك تصنيف التقارير المجمعة حسب نوع الانتهاك.
على الرغم من البعد الرسمي الذي يتم إضفاؤه على "انتهاكات العلمانية"، فإنها ليست موضوعية. إنها تعتمد على مبدأ التصريح، وتقيس التقارير المقدمة بطريقة أحادية من قبل أعضاء هيئة التدريس من دون أن تتم مساءلتها، بناءً على آراء أعضائها حول مسائل العلمانية والإسلام، الذي نجد ذكره تقريبا في جميع التقارير. وبعبارة أخرى، فهو ليس سوى مجموعة من الشكاوى التي يمكن أن تكون على الأكثر بمثابة مقياس لآراء أعضاء هيئة التدريس.
لكن هذا التصنيف يخدم أغراضا أخرى. فهو يغذي الذعر الأخلاقي حول مظاهر الوجود الإسلامي، ويدعو السلطات إلى رد فعل على ظاهرة يمكننا الآن قياسها وإدانتها، وبالتالي كبحها. وقد صدر في حزيران (يونيو) 2022 مقال في صحيفة L'Opinion بعنوان: "التربية الوطنية تواجه 'وباء' الجماعات الإسلامية". وكان رد رئيس الجمهورية على الفور أن صرح: "عندما تكون هناك أوبئة، لا بد من رصد الأعراض، وقياسها"، مؤكدا أنه يعول على وزيره "للنظر والقياس ورد الفعل بوضوح أكبر على كل الحالات التي لا تحترم قوانين الجمهورية".
رؤية سلطوية للعلمانية
إن إعادة تشكيل المشهد الفكري حول الترويج لـ"العلمانية الجديدة"، والسياسات التي نفذتها الأغلبيات المتعاقبة، و"تنظيم" التغطية الإعلامية حول المفهوم المتواتر للإسلام، قد مكنت وغذت وكثفت توسع مجال الحياد الديني. ولا يؤدي الحظر المفروض على كل الأشكال الظاهرة للتعبير الديني في مختلف الأماكن إلى تراجع "الدين"، بقدر ما يؤدي إلى تسييسه الدائم. وقد أعلن غابرييل أتال يوم الاثنين 28 آب (أغسطس) 2023، حول موضوع ارتداء العباءات في المدرسة، أن "الجمهورية تتعرض للاختبار". وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بالخروج عن مبدأ العلمانية، بل يتعلق بتعزيز رؤية سلطوية لها، والتي تريد من الدولة أن تؤطر الأديان بشكل صارم.
قد ننسى أن قانون 9 كانون الأول (ديسمبر) 1905 للعلمانية هو وريث لكامل تقليد الاتفاقيات الذي وضعه نابليون بونابرت، ولا سيما مأسسة الأديان وتمويلها والسيطرة عليها في شكل هيئات عمودية وتمثيلية. وعلى الرغم من أنه يحظر رسميا تمويل الأديان، إلا أن هذا القانون يتضمن في الباب الخامس الأحكام المتعلقة بـ"الشرطة الدينية" (المواد 25 إلى 36).
بين مبدأ الفصل والحياد الصارم للدولة، ومبدأ الحرية الدينية، وأخيرا مبدأ مراقبة ووضع رقابة على الأديان من قبل السلطات العامة، تدور معركة سياسية وفكرية على حد سواء حول طريقة فهم هذه الرؤى المتنافسة والتعبير عنها. ويُظهر العمل الرائد لطلال أسد حول العلمانية أن العلمانية لا يتم تعريفها فقط من خلال مبدأ الفصل بين السياسة والدين، وإنما كعملية إعادة تعريف لما يُفترض أن يكون عليه الدين.
في هذه العملية، يتم تعريف "العلماني" بنقيضه "الديني". هذا الإنتاج الدائم للانفصال هو في قلب عملية العلمنة، خاصة وأن الإسلام يعد مكان الخلط بين السياسة والدين، وهو ما يفسر، على سبيل المثال، أن يتم اعتبار اللباس الذي يوصف بأنه إسلامي نوعا من أعمال التبشير، على حد تعبير باب ندياي.
الخروج من الثقب الأسود
إن الثقب الأسود هو شيء غير مرئي ومضغوط للغاية، وهو ظاهرة فيزيائية فلكية غير نمطية، ويكون مجال جاذبيته شديدا للغاية بحيث لا يخرج منه شيء -ولا حتى الضوء. وهذا ما جعل إدغار مورين يقول في العام 1989، عندما جدّت "قضية الحجاب" الأولى، إننا لم نعد نعرف بالضبط ما تعنيه العلمانية، وأن "ثقباً أسود" قد انفتح تحت هذا المصطلح. كيف لنا أن نعيد إنتاج معنى لهذا المفهوم يسمح لنا بالعودة إلى أهدافه الأولية المتمثلة في الحياد وحرية المعتقد؟
أول ما يجب فعله هو الخروج من المأزق الذي يتمثل في حجة تحويل وجهة النظر. وفي تحليلها لمعاداة السامية، تحذر حنة آرنت قراءها على الفور من الوقوع في الفخ الذي يجعل من الأيديولوجية العنصرية النازية "وسيلة بسيطة لكسب الجماهير" أو "أداة ديماغوجية". ووفق آرنت، يجب علينا -مع مراعاة الفوارق- أن نفهم أن العنصرية النظامية لم تتبلور صدفة ضد المسلمين، وأن نأخذ على محمل الجد ما يعلنه العنصريون أنفسهم. فإن لم نفعل، يوجد خطر كبير لأن نفسح المجال للرجعية، التي لم تفتأ منذ عقود تستفيد من مماطلة القوى اليسارية في الموضوع.
كما يجدر بنا، في مرحلة ثانية، التخلي عن استقطاب الجدل حول المقصود باللباس "الديني". يشير الفيلسوف جان فابيان سبيتز، تماشياً مع الحجج التي طورها في عصره أريستيد برياند، إلى أن "فكرة الملابس 'الدينية' في حد ذاتها هي فكرة سخيفة. في الجمهورية العلمانية، لا توجد ملابس إسلامية أو يهودية أو مسيحية". ويحظر قانون 2004 "الرموز أو الملابس التي يُظهر من خلالها الطلاب علنا انتماءهم الديني". إن هذا النص وتفسيره الصارم من قبل مجلس الدولة هو الذي يشكل جوهر المشكلة، من خلال مطالبة العاملين في التعليم العام باستمرار بفك رموز الانتماء الديني للطلاب.
إن توفير إطار للتعبير للعاملين في مجال التعليم الذين يرفضون القيام بدور الشرطة المنوط بهم لا يقل أهمية. تأتي الطالبات المسلمات إلى المدرسة للتعلم وليس لمناقشة طول أو عرض فساتينهن. وهنا، فإن الأخذ بعين الاعتبار تآكل سلطة المدرسين وظروف عملهم وأجورهم ضروري لفهم الأسباب التي تجعل جزءا من هؤلاء الموظفين يلتحقون "بطريقتهم الخاصة بالأيديولوجية الأمنية، حيث يجتمع الشعور بالعجز، والالتجاء إلى سلطة الدولة، والخوف من التحولات في العالم المعاصر"، كما كتب الفيلسوف إيتيان باليبار.
أخيراً، يمكننا الاعتراض على استخدام العلمانية بطريقة تضر -وبشكل متزايد- بحريتي التعبير والمعتقد. إن "انتقال الفكرة إلى اليمين" -وفي كثير من الأحيان إلى أقصى اليمين- يشكل ظاهرة مربكة، ولكنها ليست استثنائية: ينطبق الشيء نفسه على توظيف الحركة النسوية أو قضية المثليين لتحقيق غايات عنصرية. فالعلمانية -وهي مفردة ضبابية بامتياز- مثلها مثل الديمقراطية، قضية صراعات ونقاشات مريرة. ولذلك، يمثل عدم ترك فكرة العلمانية لأولئك الذين يريدون توظيفها كسلاح للفصل العنصري الشامل اليوم أهمية قصوى.

*رفيق شكات: محام وكاتب، يهتم أساسا بقضايا حقوق الأجانب وبالقانون الجنائي وبالحريات العمومية. تتطرق مؤلفاته إلى مواضيع التمثيل العرقي في وسائل الإعلام والسينما. ترجمت المقال من الفرنسية سارة قريرة.



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