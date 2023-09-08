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شبكة ريادة الأعمال بالعقبة.. حاضنة للإبداع والمشاريع الابتكارية

9/8/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة - تعكف سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة على تأسيس شبكة لريادة الأعمال في سبيل النهوض بالقطاع الريادي، وتقديم أفضل الممارسات العالمية، حيث ينظر لهذه الشبكة والتي ستكون جاهزة العام المقبل، لتكون بمثابة نشاط مؤثر يهدف الى تحسين الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي والتنموي في العقبة خاصة والمملكة عامة.
ريادة الأعمال في مدينة العقبة خاصة بعد تأسيس مفوضية لريادة الأعمال والشباب تسير نحو جذب المشاريع الابتكارية في المنطقة، وتشجيع الاستثمارات، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع وجود بنية تحتية متقدمة لتحفيز وتنمية ريادة الأعمال وتطوير تجربة حاضنات الأعمال في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والناشئة، من خلال إيجاد برامج ومبادرات محفزة للإبداع والابتكار.
وفي العقبة أكثر من 30 مبادرة فردية كانت في حالتي تزاحم ومنافسة على تقديم الخدمات التطوعية والتوعوية في العديد من المجالات وأصبحت الآن ضمن بوتقة واحدة تحت اسم مبادرة "رفعة وطن" التي تجمع الخبرة والفكر والمعرفة وتحمل في طياتها أهدافا سامية وواعدة كثيرة، وتكمن قوتها في أنها تلبي التطلعات في العديد من المناحي التي تصب مباشرة في مصلحة الوطن والمواطن، إضافة إلى التسهيل على المختصين في ريادة الأعمال في سلطة العقبة من خلال التركيز بصورة أكبر على نوعية وجودة الأفكار التي تنتج مشاريع ريادية.
وسابقا، عملت "ريادة الشباب" على مشاورة أصحاب المصلحة في المجالات الريادية المختلفة في العقبة والحكومة وجهات تقديم التعليم والتدريب، والقطاع الخاص، والمنظمات الداعمة، والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تناولت النقاشات اقتراحات حول الأعمال في العقبة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
يقول منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة عمر حربي العشوش "إن شبكة ريادة الأعمال المستدامة ضرورة ملحة يتطلبها مستقبل العقبة الاقتصادي والسياحي والتقني وتنسجم مع الرؤى الملكية السامية بضرورة دعم المشاريع الابتكارية والريادية في ظل جملة المشاريع الاستثمارية والصناعية والسياحية المقبلة، ما يتطلب تضافر جهود سلطة العقبة الخاصة والقطاع الخاص في تعزيز التشبيك والشراكات وتوفير الفرص للشركات الناشئة والأفكار ودعمها فنيا وماديا، وضرورة التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، والاستفادة من خبرات مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية رائدة في هذا المجال، وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن الرياديين والفرص المتاحة والمستقبلية، وإعادة دراسة القوانين والتشريعات الاستثمارية بما يمكن من تعزيز دور المسؤولية الاجتماعية للشركات ويزيد من الحوافز الحكومية للمشاريع القائمة، مع أهمية مأسسة الشبكة قانونيا وماديا بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة".
ويرى العشوش، أن الشبكة مقدر لها أن تكون مظلة لدعم المسار الريادي في المحافظة، وتساند توطين وتأسيس البنية التحتية اللازمة للرياديين ومؤسساتهم، إذا توافرت الإمكانات والإرادة الجادة في الاستمرارية والدعم والتشبيك.
وأكدت رئيسة شعبة الخدمات الطلابية والتواصل في الجامعة الأردنية فرع العقبة أريج حمد، أهمية ودور الشبكة المهم في تقديم حزمة برامج تدريب متكاملة وبرامج توعوية لطلبة الجامعات والكليات في مجال الريادة والابتكار، ودعم البحث العلمي الجامعي في إطار تعزيز مفهوم الريادة، وزيادة تشبيك الجامعات مع القطاع الخاص والجامعات الدولية المتميزة في مشاريع الريادة، وضرورة الاستفادة من الكوادر الأكاديمية المؤهلة في الجامعات، ودعم الأنشطة اللامنهجية وحاضنات الأعمال الجامعية.
ويؤكد الريادي الدكتور محمد كريشان صاحب مبادرة "اترك أثر"، أنه ورغم الدعم المستمر من قيادتنا الهاشمية لتنمية المشاريع الريادية وتشجيع الشباب وتمكينهم لإنشاء مشاريعهم الريادية الخاصة، نبقى دائما أمام تحديات ومعوقات متعددة لأصحاب المشاريع الريادية في محافظة العقبة.
وأكد كريشان أن صوت الشباب بحاجة دائمة إلى أن يكون مسموعا لدى أصحاب القرار لتكون الحكومة على اطلاع دائم ومستمر على التحديات وفرص التحسين لتجاوز العقبات والمشاكل التي تتواجد أمام أي شاب أو شابة، وجدوا طريقهم للعيش في الحياة من خلال فكرة ريادية يطمحون إلى تحقيقها وكلهم آمال وثقة في قيادتنا الهاشمية والتي هي الداعم الأول لهم وفي حكومتنا التي يتمنون عليها سماع صوتهم وأخذ اقتراحاتهم بعين الجدية وإيمانهم بأن وجود أشخاص رياديين يحملون أفكارهم ومشاريعهم الريادية يعد من أهم الأسباب لتطور وطننا ورفعته.
وأشار الى أنه في العقبة يتم عقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات التي تتحدث عن ريادة الأعمال، ولكن الحديث عنها لا يكفي، نحن نريد شبكة دائمة للتواصل مع حكومتنا لكي تعلم بالتحديات التي تواجهنا من عدة نواح، منها ما هو متعلق بالضريبة أو الضمان الاجتماعي أو الرخص وغيرها الكثير وبحاجة لكي يسمعنا أصحاب القرار ليضعوا لنا الحلول ويأخذوا اقتراحاتنا على محمل الجد.
وتشير المحامية نداء شويخ، الى أنه من خلال تزايد توظيف مصطلح ريادة الأعمال في وصف مجموعة مشاريع يمكننا تلخيص تعريف مختصر لها أنها عملية لتوفير إطار معين لكيفية تحويل الفكرة المميزة إلى عمل تجاري مميز، مرورًا بكافة مراحل التأسيس والنمو والتمويل بطريقة فعالة وغير تقليدية، بصورة مستدامة.
لذلك، هناك ضرورة ملحة لإيجاد شبكة لريادة الأعمال في العقبة تضم الأفكار المميزة وغير التقليدية، ويتم ذلك من خلال تنمية شبكة متخصصة تخلق روح التنافس والتشاركية بين رياديي الأعمال؛ حيث يترسخ الانطباع الإيجابي لدى العملاء والموردين والمستثمرين الموجودين والمحتملين في محافظة ريادية كمحافظة العقبة.
ومن جهته، يقول مفوض الريادة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رمزي الكباريتي، إنه مع الربع الأول من العام 2024 ستكون شبكة ريادة الأعمال في العقبة جاهزة وقادرة على تحقيق الغاية المرجوة منها بما يهدف التشغيل وتمكين الشباب والمرأة، وذلك من خلال دورات تدريبية متخصصة تسهم في رفع قدراتهم وتشبيكهم مع الجهات المانحة والمستثمرين.
وأكد أن سلطة العقبة تمنح حوافز كبيرة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة العقبة.
وأوضح الكباريتي أنه مع مواكبة التسارع العالمي نحو التطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد تبنت السلطة مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، مستهدفة رفع قدرة وكفاءة أبناء المجتمع المحلي، بما يلبي لاحقاً حاجات سوقي العمل المحلي والإقليمي.




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