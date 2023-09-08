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الأغوار: سلامة طلبة مدارس خاصة على مقاعد باصات غير آمنة

9/8/2023 11:22:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا عبد اللطيف






الغور الشمالي - ما تزال بعض المدارس الخاصة في لواء الغور الشمالي تعتمد على وسائل نقل غير مرخصة وتفتقر لشروط السلامة العامة لنقل طلبتها، وسط استياء أولياء أمور قالوا لـ "الغد"، "تفاجأنا وبعد تسجيل أطفالنا بمدارس خاصة اعتمادها على باصات غير آمنة لنقل الطلبة".
ويطالب أولياء أمور من مديرية التربية والتعليم تشديد الرقابة على مدارس رياض الأطفال بشكل خاص، والتأكد من عدم استخدامها المخالف لباصات غير مرخصة للنقل العام، وتفتقد لأدنى شروط السلامة العامة، في وقت تؤكد فيه المديرية متابعتها المستمرة للمدارس من أجل التأكد من التزامها بكافة الشروط والتعليمات ومنها تأمين وسائل نقل مرخصة وآمنة لنقل الطلبة.
كما طالبوا بضرورة التعميم على جميع المدارس ورياض الأطفال بعدم السماح لنقل الطلبة بحافلات غير مخصصة لهذه الغاية.
ودعوا أصحاب المدارس ورياض الأطفال التي تمتلك باصات خاصة لإيصال الطلبة من وإلى المدارس، إلى الالتزام التام بتعليمات السلامة المرورية، من حيث التجهيز الفني للمركبة وعدم تحميل أعداد زائدة من التلاميذ في هذه الباصات، والتشديد على المرافقين لهؤلاء الطلبة بضرورة الانتباه للأطفال، خاصة أثناء نزولهم من الباص وعبورهم الشارع من وإلى المدرسة أو المنزل.
وأكدوا ضرورة التزام سائقي هذه الباصات بقواعد السير والابتعاد عن السرعة والوقوف بشكل مفاجئ وعرضي، واختيار مكان مناسب وآمن لتحميل وتنزيل الطلبة.
وتأتي هذه المطالبات في اعقاب وقوع حادث باص طلبة في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان، ووقوع حادث دهس لأحد الطلبة في اللواء، الأمر الذي أعاد ملف نقل الطلبة بباصات مخالفة إلى الواجهة مجددا.
تقول والدة الطالب محمد الحمد من سكان منطقة القليعات إنها اضطرت إلى تسجيل ابنها في مدرسة خاصة في لواء الغور الشمالي رغم أقساطها المرتفعة، خوفا عليه من الذهاب للمدرسة الحكومية سيرا على الاقدام، غير انها تفاجأت بأن وسيلة النقل التي تستخدمها المدرسة لنقل الطلبة أخطر من السير على الطرقات.
وأكدت أن وسيلة النقل هي عبارة عن باص "كيا" لا يتسع لأكثر من 7 طلاب، فيما يعمد السائق إلى تحميل أعداد كبيرة من الطلبة تزيد أحيانا على 20 طالبا.
وبينت انه عند توقيع عقد قبول ابنها بالمدرسة اشترط العقد على توفير وسيلة نقل آمنة غير أن الحاصل هو عكس ذلك تماما.
وقالت ربة المنزل أم علي من منطقة وقاص، إن تلك الباصات تعود لأشخاص من أهل المنطقة، تعمل في الصباح على نقل الأطفال، وبعد ذلك تعمل كسرفيس لنقل المواطنين.
وأوضحت أن بعض أصحاب تلك الباصات لديهم قيود أمنية ولهم العديد من الأسبقيات، ما يشكل ذلك خطرا على حياة الطلبة وعلى المعلمات على حد سواء.
واعتبرت أم صادق من منطقة البصيلة ووالدة إحدى الطالبات بمرحلة رياض الأطفال، أن نقل الطلبة من خلال تلك الباصات الخاصة مخالف للأسس والتعليمات، حيث تخلو هذه الباصات من أي معلومات خاصة بالسائق والمدرسة كالاسم والعنوان أو رقم الهاتف.
بدوره، اقر مصدر من إدارة سير لواء الغور الشمالي، أن بعض الباصات الصغيرة التي تنقل الأطفال من وإلى المدارس يرتكب سائقوها مختلف المخالفات أخطرها الحمولة الزائدة، إضافة إلى عدم تأهيل المركبة فنيا، ما يجعل من سيرها على الطريق خطرا يهدد سلامة راكبيها ومستخدمي الطرق، خاصة وأن طرقا عدة بالغور الشمالي تعتبر من الطرق الخطرة.
وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه إلى بعض المخالفات التى يرتكبها سائقو تلك الباصات اثناء عملية نقل الطلبة، وهي القيادة بصورة متهورة، الأمر الذي من شأنه التسبب بوقوع حوادث وتعريض حياة الأطفال للخطر.
وبينما لم يذكر المصدر عدد المخالفات التي ضبطتها أجهزة السير، إلا أنه أكد أنها تحصل بشكل شبه يومي.
وأشار إلى أن باصات سعتها 5 ركاب يعمد سائقوها على تحميل 30 طالبا، إضافة إلى المعلمات اللواتي يقمن بإيصال الأطفال إلى منازلهم، مشيرا إلى أن غالبية تلك الباصات غير صالحة فنيا لنقل الطلبة.
وأكد أن إدارة السير تنفذ حملات توعية للأهالي بضرورة التأكد من شروط السلامة العامة في رياض الأطفال ووسائل النقل، لافتا إلى استمرار حملة فحص المركبات وخاصة تلك التي تنقل الأطفال وطلبة المدارس، مشددا أن رقباء السير يقومون بايقاف باصات رياض الأطفال للتأكد من تقيدها بشروط السلامة العامة، وأن يكون السائق حاصلا على تصريح يخوله قيادة تلك المركبة.
من جانبه، أكد مصدر من مديرية التربية والتعليم أن المديرية تعمل على متابعة المدارس الخاصة في اللواء، لافتا إلى أن عوائد المدارس الخاصة في لواء الغور الشمالي لا تمكن أصحابها من شراء باصات، وبالتالي تلجأ معظم المدارس على استخدام باصات ذات الحمولة الصغيرة بعد أن يتم ترخيصها وتأمين كافة الشروط اللازمة لاستخدامها لنقل الطلبة، ومنها فصل المقاعد وتأمين مقعد للمدرسة المرافقة.
ولفت إلى أن لواء الغور الشمالي من المناطق الأشد فقرا وقيمة الأقساط في المدارس الخاصة بسيطة مقارنة مع المدارس بالمحافظات الأخرى، وهو ما يجعل من عملية شراء باصات كبيرة أمر شبه مستحيل.



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