Saturday, 09 September 2023 07:27 GMT

1.19 مليار يورو تضع روشن وصيف العالم - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لدوري روشن أمس، ارتفعت القيمة السوقية للدوري إلى 1.19 مليار يورو تضع الدوري السعودي في المرتبة الثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بلغ صافي إنفاقه على الانتقالات 1.39 مليار دولار. بينما بلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف.
وبلغت نصف الانتقالات التي حققها الدوري الإنجليزي الممتاز من انتقال لاعبيه إلى الدول الأخرى (698 مليون دولار) جاءت من الدوري السعودي للمحترفين (312 مليون دولار) من خلال 8 أندية.
بات دوري روشن للمحترفين نقطة جذب لنجوم كرة القدم العالميين من مختلف قارات العالم، يتقدمهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة وديماري غراي ولويز فيليبي ورياض محرز وياسين بونو وكانتي وساديو ماني وغيرهم.
ويدعم هذه الاستثمارات وصفقات الانتقال صندوق الاستثمارات العامة الذي استحوذ على حصة أغلبية في أربعة من الأندية الكبرى: الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. ويأتي هذا الحراك في القطاع الرياضي ضمن خطة المملكة التي يسعى لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

MENAFN08092023000089011017ID1107036684

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث