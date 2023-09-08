1.19 مليار يورو تضع روشن وصيف العالم - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد إغلاق الميركاتو الصيفي لدوري روشن أمس، ارتفعت القيمة السوقية للدوري إلى 1.19 مليار يورو تضع الدوري السعودي في المرتبة الثانية بعد الدوري الإنجليزي الممتاز الذي بلغ صافي إنفاقه على الانتقالات 1.39 مليار دولار. بينما بلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف.
وبلغت نصف الانتقالات التي حققها الدوري الإنجليزي الممتاز من انتقال لاعبيه إلى الدول الأخرى (698 مليون دولار) جاءت من الدوري السعودي للمحترفين (312 مليون دولار) من خلال 8 أندية.
بات دوري روشن للمحترفين نقطة جذب لنجوم كرة القدم العالميين من مختلف قارات العالم، يتقدمهم كريستيانو رونالدو ونيمار وكريم بنزيمة وديماري غراي ولويز فيليبي ورياض محرز وياسين بونو وكانتي وساديو ماني وغيرهم.
ويدعم هذه الاستثمارات وصفقات الانتقال صندوق الاستثمارات العامة الذي استحوذ على حصة أغلبية في أربعة من الأندية الكبرى: الاتحاد والأهلي والنصر والهلال. ويأتي هذا الحراك في القطاع الرياضي ضمن خطة المملكة التي يسعى لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
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