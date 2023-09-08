ولي العهد يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن.
من جهته أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.
MENAFN08092023000089011017ID1107036683
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.