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ولي العهد يؤكد دعم المملكة للجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقدم الرئيس الأوكراني شكره لولي العهد على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية وشكره لجهود سموه الشخصية في هذا الشأن.
من جهته أكد ولي العهد حرص المملكة ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

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