ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين بالهند - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس وزراء جمهورية الهند ، فقد غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند ، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.
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