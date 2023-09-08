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ولي العهد يرأس وفد المملكة في قمة العشرين بالهند - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 11:21:06 PM
(MENAFN- Al Watan) صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، واستجابة للدعوة الموجهة من رئيس وزراء جمهورية الهند ، فقد غادر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم السبت 24 / 2 / 1445هـ الموافق 9 / 9 / 2023م لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند ، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.


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