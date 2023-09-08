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ولي العهد يشرف على تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بقمة العشرين - جريدة الوطن السعودية

9/8/2023 11:21:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يحظى حضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لقمة العشرين باهتمام كبير من قبل المجتمع الدولي، مما يعكس مكانته وما يحظى به من تقدير دولي وحضور مؤثر في اجتماعات قادة دول مجموعة العشرين.
وتعكس عضوية المملكة في مجموعة العشرين مكانتها العالمية وثقلها السياسي والاقتصادي، ودورها القيادي دولياً في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
متابعة تنفيذ المبادرات
وبتوجيه وإشراف من ولي العهد، تتابع المملكة تنفيذ مبادرات مجموعة العشرين التي أُطلقت في سنة رئاستها بشكل مستمر، بهدف التحقق من تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها وتعزيز الالتزام بها.
وترتبط رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد ارتباطاً وثيقاً بأهداف مجموعة العشرين، من حيث التركيز على الاستقرار الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة، وتعزيز رأس المال البشري، وجذب الاستثمارات.
رئاسة المملكة لقمة 2020
لعبت المملكة دوراً قيادياً ومؤثراً خلال رئاستها لقمة العشرين 2020، حيث تستند الرئاسة الهندية في تحديثاتها لأولويات قمة نيودلهي إلى العديد من مخرجات سنة رئاسة المملكة.
وتتوافق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع أولويات الرئاسة الهندية لدول مجموعة العشرين، حيث تستهدف المملكة تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التحول الرقمي والتحولات المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وحماية البيئة، إضافة إلى تمكين المرأة.
حماية البيئة
وتؤدي المملكة دوراً مهماً ومحورياً في تحقيق مستهدفات حماية البيئة ضمن أولويات الرئاسة الهندية لدول مجموعة العشرين، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية أبرزها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وانطلاقاً من دور المملكة في الحفاظ على التراث ودعمها للثقافة، فقد استحدثت خلال استضافتها لقمة مجموعة العشرين 2020، المسار الثقافي والذي حظي بدعم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لاستمرار اعتماده ضمن مسارات قمة العشرين سنوياً.
البنية التحتية الرقمية
كما أن للتحول التقني والبنية التحتية الرقمية أهمية كبرى في تقدم وازدهار الدول، وتعد المملكة رائدة في هذا المجال حيث نالت مواقع متقدمة في المؤشرات العالمية للتحول الرقمي وجودة الحياة، وجودة البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى تقدم المملكة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية.
تمكين المرأة السعودية
وتتوافق مسيرة تمكين المرأة السعودية بدعم من قيادة المملكة وفق رؤية المملكة 2030، مع أولويات الرئاسة الهندية في مجال تضمين قضايا المرأة في العملية التنموية، حيث طبقت المملكة إصلاحات تشريعية ووضعت قواعد تكفل تكافؤ الفرص للذكور والإناث ليتسنى للمرأة المساهمة في جهود بناء الدولة.
وحققت المملكة تقدماً كبيراً في تطوير التعليم وتعزيز البحث والابتكار ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية من خلال مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030، والتي وضعت تطوير التعليم ضمن أهم أهدافها، مما يتوافق مع مستهدفات قمة نيودلهي في مجال التعليم والابتكار.
كما أن المملكة تدعم التشريعات المالية للمحافظة على الاستقرار المالي العالمي والمحلي، وعلى رأسها التشريعات الخاصة بالتقنية المالية، وذلك من خلال تنويع المنتجات المالية التي توظف الابتكارات التقنية، مع وضع إجراءات لحماية القطاع المالي.

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