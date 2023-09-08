Saturday, 09 September 2023 07:26 GMT

40 سفينة لنقل الحبوب من روسيا إلى تركيا

9/8/2023 11:17:43 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أفادت وسائل إعلام تركية بأنه سيتم نقل مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا عبر 40 سفينة.

ونقلت وكالة أنباء“تاس” الروسية، عن صحيفة التركية قولها إنه اللمسات النهائية للجدول الزمني للرحلات يتم وضعه حاليًا وسيتم شحن الحبوب عبر موانئ توابسي ونوفوروسيسك.

وسيتم تسليم الحبوب إلى مطاحن الدقيق الخاصة في تركيا وستكون الوجهات الرئيسية للدقيق هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه البلدان لأنها تفتقر إلى القدرة على طحن الدقيق، وفي المستقبل، سيتم شحن الدقيق المصنوع من الحبوب الروسية إلى تشاد وليبيا وجيبوتي واليمن وإثيوبيا.

وفي 31 أغسطس، التقى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، في موسكو؛ لمناقشة صفقة الحبوب ومعايير تنفيذ مبادرة توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر تفضيلي، واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 4 سبتمبر لمناقشة هذه القضية.

واتفقت الأطراف على أن هذا المشروع لا يحل محل اتفاق الحبوب الذي انتهى أجله في 18 يوليو والغرض من المشروع هو منع حدوث نقص حاد في الغذاء في البلدان النامية وأيدت تركيا المبادرة وقالت إنها مستعدة لتبنيها.


أ ش أ

MENAFN08092023000202011048ID1107036675

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث