40 سفينة لنقل الحبوب من روسيا إلى تركيا

ونقلت وكالة أنباء“تاس” الروسية، عن صحيفة التركية قولها إنه اللمسات النهائية للجدول الزمني للرحلات يتم وضعه حاليًا وسيتم شحن الحبوب عبر موانئ توابسي ونوفوروسيسك.

وسيتم تسليم الحبوب إلى مطاحن الدقيق الخاصة في تركيا وستكون الوجهات الرئيسية للدقيق هي بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وسيتم إعطاء الأولوية لهذه البلدان لأنها تفتقر إلى القدرة على طحن الدقيق، وفي المستقبل، سيتم شحن الدقيق المصنوع من الحبوب الروسية إلى تشاد وليبيا وجيبوتي واليمن وإثيوبيا.

وفي 31 أغسطس، التقى وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان، في موسكو؛ لمناقشة صفقة الحبوب ومعايير تنفيذ مبادرة توريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر تفضيلي، واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 4 سبتمبر لمناقشة هذه القضية.

واتفقت الأطراف على أن هذا المشروع لا يحل محل اتفاق الحبوب الذي انتهى أجله في 18 يوليو والغرض من المشروع هو منع حدوث نقص حاد في الغذاء في البلدان النامية وأيدت تركيا المبادرة وقالت إنها مستعدة لتبنيها.





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