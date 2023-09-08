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كوفيسترو تدخل مفاوضات رسمية بشأن عرض بقيمة 12 مليار دولار من أدنوك

9/8/2023 11:17:42 PM
(MENAFN- Al-BoNews) قال بيان لشركة كوفيسترو إن مجلس إدارة الشركة الألمانية دخل يوم الجمعة في مناقشات مفتوحة تتعلق بمسعى استحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتأتي بادرة التغيير في الموقف المتحفظ السابق لشركة كوفيسترو بعد أن قال اثنان من أكبر 15 مستثمرا في شركة صناعة البلاستيك والكيماويات لرويترز الشهر الماضي إنه يجب على الشركة الدخول في محادثات استحواذ رسمية لصالح مساهميها.

ونقلت رويترز، في وقت سابق يوم الجمعة، عن مصدر قوله إن مجلس إدارة كوفيسترو سيجتمع لبحث مفاوضات رسمية مع أدنوك الإماراتية.

وأغلق سهم الشركة مرتفعا 7.8 بالمئة عند 51.5 يورو ليبلغ أعلى مستوى في نحو 18 شهرا.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة بي.أيه.إس.إف، المنافس الأكبر، المفاتحة في الصفقة بأنها إشارة إلى أن صناعة الكيماويات الأوروبية التي تعاني من تضخم التكلفة وضعف الاقتصاد تحتاج إلى دعم من المشرعين لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.

وتحاول أدنوك تنويع وتطوير عملياتها في المشتقات النفطية وفي الطاقة المتجددة. وقالت تقارير صحفية إن أدنوك قدمت عرضا غير ملزم لكوفيسترو بلغ 55 يورو للسهم في يونيو لكن الشركة الألمانية رفضته

وقالت رويترز في أغسطس إن أدنوك أوضحت لكوفيسترو، التي لم تعلق على مسعى الاستحواذ، أنها قد ترفع عرضها غير الرسمي إلى 60 يورو بشرط دخول الشركة الألمانية في محادثات رسمية.

وقد يصل هذا العرض غير الملزم بقيمة شركة كوفيسترو المنتجة للمواد الكيميائية المستخدمة في العزل والإسفنج الاصطناعي والطلاء والبلاستيك الهندسي الشفاف إلى نحو 11.6 مليار يورو (12.4 مليار دولار).

وحذرت الشركة في أغسطس من عدم وجود تحسن الطلب هذا العام مع استمرار العملاء في سحب المخزون الحالي وليس طلب مواد كيميائية جديدة.


رويترز

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