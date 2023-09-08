الجزائر ومصر تتصدران الأولوية في الترويج لقطاع الدواجن

ساو باولو – أفاد رئيس الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني ABPA، ريكاردو سانتين بأن التجديد للمشاريع القطاعية الخاصة بترويج لحوم الدواجن في الخارج يَعْتَبِرْ مصر سوق واعدة للحوم البط والجزائر إحدى الوجهات ذات الأولوية بالنسبة للمواد الجينية الخاصة بالدواجن. وبالإضافة لهاتين الوجهتين تستمر كل من الإمارات العربية المتحدة كإحدى الأسواق ذات الأولوية لتصدير لحوم الدجاج والمملكة العربية السعودية كإحدى اسواق تصدير البيض وأضاف قائلاً:” يمكننا أيضاً أن نروج لهذه المنتجات في أسواق أخرى”.

(الصورة أعلاه لمعرض Gulfood في دبي).

وقد وقعت كل من الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني ABPA والوكالة البرازيلية للترويج التجاري والاستثمار APEX على اتفاقية تجديد المشاريع القطاعية. هذا وقد شملت الأعمال لفترة العامين القادمين المشاريع القطاعية المتضمنة الدجاج البرازيلي – Brazilian Chicken بهدف ترويج لحوم الدجاج، ولحوم البط – Brazilian Duck، والمواد الجينية الخاصة بالدواجن و البيض البرازيلي. كما شملت مشروع لحوم الخنزير البرازيلية Brazilian Pork وهو منتج لا يستهلكه العالم الإسلامي.

وقد أكد سانتين متحدثاً عن تصدير لحوم الدجاج قائلاً“أن القارة الأسيوية هي الأكثر شراءً لأكبر الكميات من لحوم الدجاج ولكن لدينا ما يقارب الثلث قد تم بيعه إلى الدول العربية وللجاليات العربية والاسلامية المقيمة في دول أُخرى مثل اليابان وجنوب إفريقيا وأوروبا”.

كما أكد أنه هناك إمكانية كبيرة لأن يتوسع تصدير لحوم الدجاج بشكل أكبر ليشمل أسواق جديدة، أو أن يتوسع حتى في الأسواق التي تتواجد فيها البرازيل وتصدر إليها حالياً. ومن ضمن هذه الاسواق وفقاً لسانتين اندونيسيا وماليزيا وبنغلادش والهند والباكستان وتنزانيا ونيجيريا. وأضاف قائلاً:” وإن هذا التوسع قد يحدث ليس من خلال فتح أسواق جديدة فحسب وإنما من خلال نمو الاسواق التي نتواجد فيها حالياً، حتى ولو كان ذلك من خلال تصدير منتجات جديدة”.

وتتوقع كل من ABPA و ApexBrasil أنه سيتم تحقيق 4 مليار دولار أمريكي حتى حلول العام 2025، من خلال صفقات تجارية مباشرة كنتيجة لمشاريع الترويج التجاري، وما يقارب 15 مليار دولار بشكل غير مباشر. وبالإضافةً للمشاركة في المعارض، فإن تنظيم البعثات التجارية وجولات الأعمال ونشر المعلومات المتعلقة بها والأعمال التي تساعد الشركات الأعضاء الحصول على بيانات مثل إنشاء المنصات والاحصائيات، هي أيضاً من ضمن المشاريع القطاعية.

والجدير بالذكر أنه من ضمن المعارض الدولية التي تتضمنها المشاريع القطاعية: Gulfood في دبي – الإمارات العربية المتحدة، وأنوغا Anuga في كولونيا -ألمانيا، وسيال Sial في باريس – فرنسا، ومعرض الصين الدولي للاستيراد CIIEفي شانغاهاي – الصين. وتوجد بالاضافة لهذه المعارض معارض أخرى من الممكن أن تستقبل البعثات والمهام التجارية من خلال المشاريع القطاعية وفقاً لمتطلبات الشركات.