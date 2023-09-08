الجزائر ومصر تتصدران الأولوية في الترويج لقطاع الدواجن

الجزائر ومصر تتصدران الأولوية في الترويج لقطاع الدواجن
التاريخ
9/8/2023 11:12:19 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
ساو باولو – أفاد رئيس الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني ABPA، ريكاردو سانتين بأن التجديد للمشاريع القطاعية الخاصة بترويج لحوم الدواجن في الخارج يَعْتَبِرْ مصر سوق واعدة للحوم البط والجزائر إحدى الوجهات ذات الأولوية بالنسبة للمواد الجينية الخاصة بالدواجن. وبالإضافة لهاتين الوجهتين تستمر كل من الإمارات العربية المتحدة كإحدى الأسواق ذات الأولوية لتصدير لحوم الدجاج والمملكة العربية السعودية كإحدى اسواق تصدير البيض وأضاف قائلاً:” يمكننا أيضاً أن نروج لهذه المنتجات في أسواق أخرى”.
(الصورة أعلاه لمعرض Gulfood في دبي).
وقد وقعت كل من الجمعية البرازيلية للبروتين الحيواني ABPA والوكالة البرازيلية للترويج التجاري والاستثمار APEX على اتفاقية تجديد المشاريع القطاعية. هذا وقد شملت الأعمال لفترة العامين القادمين المشاريع القطاعية المتضمنة الدجاج البرازيلي – Brazilian Chicken بهدف ترويج لحوم الدجاج، ولحوم البط – Brazilian Duck، والمواد الجينية الخاصة بالدواجن و البيض البرازيلي. كما شملت مشروع لحوم الخنزير البرازيلية Brazilian Pork وهو منتج لا يستهلكه العالم الإسلامي.
وقد أكد سانتين متحدثاً عن تصدير لحوم الدجاج قائلاً“أن القارة الأسيوية هي الأكثر شراءً لأكبر الكميات من لحوم الدجاج ولكن لدينا ما يقارب الثلث قد تم بيعه إلى الدول العربية وللجاليات العربية والاسلامية المقيمة في دول أُخرى مثل اليابان وجنوب إفريقيا وأوروبا”.
كما أكد أنه هناك إمكانية كبيرة لأن يتوسع تصدير لحوم الدجاج بشكل أكبر ليشمل أسواق جديدة، أو أن يتوسع حتى في الأسواق التي تتواجد فيها البرازيل وتصدر إليها حالياً. ومن ضمن هذه الاسواق وفقاً لسانتين اندونيسيا وماليزيا وبنغلادش والهند والباكستان وتنزانيا ونيجيريا. وأضاف قائلاً:” وإن هذا التوسع قد يحدث ليس من خلال فتح أسواق جديدة فحسب وإنما من خلال نمو الاسواق التي نتواجد فيها حالياً، حتى ولو كان ذلك من خلال تصدير منتجات جديدة”.
وتتوقع كل من ABPA و ApexBrasil أنه سيتم تحقيق 4 مليار دولار أمريكي حتى حلول العام 2025، من خلال صفقات تجارية مباشرة كنتيجة لمشاريع الترويج التجاري، وما يقارب 15 مليار دولار بشكل غير مباشر. وبالإضافةً للمشاركة في المعارض، فإن تنظيم البعثات التجارية وجولات الأعمال ونشر المعلومات المتعلقة بها والأعمال التي تساعد الشركات الأعضاء الحصول على بيانات مثل إنشاء المنصات والاحصائيات، هي أيضاً من ضمن المشاريع القطاعية.
والجدير بالذكر أنه من ضمن المعارض الدولية التي تتضمنها المشاريع القطاعية: Gulfood في دبي – الإمارات العربية المتحدة، وأنوغا Anuga في كولونيا -ألمانيا، وسيال Sial في باريس – فرنسا، ومعرض الصين الدولي للاستيراد CIIEفي شانغاهاي – الصين. وتوجد بالاضافة لهذه المعارض معارض أخرى من الممكن أن تستقبل البعثات والمهام التجارية من خلال المشاريع القطاعية وفقاً لمتطلبات الشركات.
Gulfood
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