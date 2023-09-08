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المغرب.. تحذير من حدوث هزات ارتدادية خلال الساعات المقبلة

9/8/2023 8:00:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة، من احتمال حدوث هزات ارتدادية في الساعات أو الأيام المقبلة في المغرب، الذي شهد زلزالا قويا.

وقال المركز على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".

وأضاف: "ما لم يكن ذلك ضروريا ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظا على سلامتك. كن حذرا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، مراكش والدار البيضاء وأكادير والرباط.

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