جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة العامة للمجلس العالمي، المنعقدة في سيدني- استراليا.

وفتحت منصة التصويت الرابعة على مدار 24 ساعة ليشارك فيها أكثر من 999 شخصًا ممن يحق لهم التصويت على مستوى اللجان الوطنية في جميع أنحاء العالم، حيث حصلت سموها، التي تترأس جمعية المجلس العالمي للمعالم والمواقع ايكوموس الأردن، على ما يزيد عن 62% من إجمالي الأصوات.

وقد ركزت سموها، في برنامجها، على أهمية العمل على بناء وتمكين قدرات اللجان الوطنية لايكوموس، خاصة في المنطقة العربية لأهمية الدور الفعال لهذه اللجان في مجالات حماية التراث وتعزيز هذه اللجان بالخبراء والمهنيين وأصحاب الاختصاص.

كما أكدت سموها، في البرنامج، على تعزيز المشاركة والانخراط في اللجان العلمية المنبثقة عن ايكوموس الدولية، داعية إلى زيادة أعداد الخبراء والمهنيين، خاصة من العالم العربي الذي يضم نخبة مميزة من الخبراء العاملين في مجال حماية التراث في عضوية اللجان العلمية مما سيكون له أكبر الأثر في تعزيز قدرات العاملين والخبراء لدعم القدرات العلمية والمهنية.

كما ركزت سموها على زيادة التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية التراث وتعزيز المشاركات العلمية في الفعاليات الدولية، التي بينت سموها أن هناك فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين مناطق ICOMOS المختلفة، إذ هناك الكثير مما يمكن الاستفادة منه لتبادل الممارسات والمعارف التي يمكن تعزيزها بشكل أفضل ومنسق.

وهنأت إيكوموس-الأردن سمو الأميرة دانا فراس بهذا الإنجاز العالمي، باعتباره إنجازًا دوليًا مميزًا، مثمنين جهود سموها.

وتعتبر سموها مناصرة عالمية لحماية التراث والحفاظ عليه، حيث تم تعيين سموها سفيرة للنوايا الحسنة لليونسكو في حزيران2017 تقديرًا لها الالتزام بحماية التراث والحفاظ عليه كركائز للاستدامة التنمية ومساهمتها في السياحة المسؤولة والمشاركة المجتمعية.