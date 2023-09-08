ونجح "مصاروة" في التأهل إلى نهائي وزن تحت ٧٥ كغم وسيلتقي في المشهد النهائي يوم

الأحد مع اللاعب الفرنسي بيرثون إنزو.

وتمكن حسن مصاروة في تصدر مجموعته بعد فوزه على اللاعب الهولندي فان سيباستيان بنتيجة ٨-٠ وفاز بالأفضلية على اللاعب الإنجليزي ويلكنز براندون بعد التعادل بنتيجة ٣-٣.

وفي الدور ربع النهائي فاز "المصاروة" على الإيطالي روسي جوزيف بنتيجة ٤-٠ وفي نصف النهائي فاز على البلجيكي ماهودن كوينتين بنتيجة ٤-١.

كما انتقل البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، للعب على الميدالية البرونزية لوزن تحت ٦٧ كغم بعد تصدر مجموعته بعد فوزين على كل من الفرنسي بلانشيت جاسون بنتيجة ٩-١ وعلى الأوكراني باك هنات بنتيجة ٥-٤.

وفي ربع النهائي فاز "المصاطفة" على اللاعب الياباني "ناكانو" بنتيجة ١-٠ قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام اللاعب اليوناني ديونيسيوس بنتيجة ٥-٨ لينتقل للعب على الميدالية البرونزية.

وضمن منافسات ذات الوزن ودع اللاعب عفيف غيث من الدور الأول بعد تحقيقه لفوز على اللاعب التركي يلماز وخسارته لنزالين أمام كل من الياباني ناكانو والبرازيلي فينيسيوس.

وضمن منافسات وزن تحت ٦٠ كغم ودع اللاعب عبدالله حماد المنافسات من الدور ربع النهائي بخسارته أمام اللاعب اليوناني كريستوس ستيفانوس بنتيجة ٢-٣، وكان "حماد" قد تصدر مجموعته بتحقيقه فوزين على كل من اللاعب البلجيكي عبدالمالكي أنس بنتيجة ١-٢ والأذري سافادوف فريد بنتيجة ٢-٠.

وفي ذات الدور ودع "شقرة" من الدور الأول بفوز وحيد على

الإيطالي صامويل وتعادل مع البرازيلي "دوغلاس" وخسارة أمام الياباني سينا بنتيجة ٠-٦.

هذا وسيلعب محمد الجعفري يوم السبت ضمن منافسات وزن تحت ٨٦ كغم.

وكان المنتخب الوطني للكراتيه قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، ٦ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.

يذكر أن كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري يتنافسون مع نهاية منافسات جولة دبلن على نيل جائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.