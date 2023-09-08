مصاروة للنهائي والمصاطفة يلعب على البرونز في الدوري العالمي للكرا
التاريخ
9/8/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، حسن مصاروة، مساء الجمعة، إلى نهائي الجولة الرابعة والأخيرة لهذا العام من بطولة الدوري العالمي والتي تحتضنها مدينة دبلن الأيرلندية.
ونجح "مصاروة" في التأهل إلى نهائي وزن تحت ٧٥ كغم وسيلتقي في المشهد النهائي يوم
الأحد مع اللاعب الفرنسي بيرثون إنزو.
وتمكن حسن مصاروة في تصدر مجموعته بعد فوزه على اللاعب الهولندي فان سيباستيان بنتيجة ٨-٠ وفاز بالأفضلية على اللاعب الإنجليزي ويلكنز براندون بعد التعادل بنتيجة ٣-٣.
وفي الدور ربع النهائي فاز "المصاروة" على الإيطالي روسي جوزيف بنتيجة ٤-٠ وفي نصف النهائي فاز على البلجيكي ماهودن كوينتين بنتيجة ٤-١.
كما انتقل البطل الأولمبي، عبدالرحمن المصاطفة، للعب على الميدالية البرونزية لوزن تحت ٦٧ كغم بعد تصدر مجموعته بعد فوزين على كل من الفرنسي بلانشيت جاسون بنتيجة ٩-١ وعلى الأوكراني باك هنات بنتيجة ٥-٤.
وفي ربع النهائي فاز "المصاطفة" على اللاعب الياباني "ناكانو" بنتيجة ١-٠ قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام اللاعب اليوناني ديونيسيوس بنتيجة ٥-٨ لينتقل للعب على الميدالية البرونزية.
وضمن منافسات ذات الوزن ودع اللاعب عفيف غيث من الدور الأول بعد تحقيقه لفوز على اللاعب التركي يلماز وخسارته لنزالين أمام كل من الياباني ناكانو والبرازيلي فينيسيوس.
وضمن منافسات وزن تحت ٦٠ كغم ودع اللاعب عبدالله حماد المنافسات من الدور ربع النهائي بخسارته أمام اللاعب اليوناني كريستوس ستيفانوس بنتيجة ٢-٣، وكان "حماد" قد تصدر مجموعته بتحقيقه فوزين على كل من اللاعب البلجيكي عبدالمالكي أنس بنتيجة ١-٢ والأذري سافادوف فريد بنتيجة ٢-٠.
وفي ذات الدور ودع "شقرة" من الدور الأول بفوز وحيد على
الإيطالي صامويل وتعادل مع البرازيلي "دوغلاس" وخسارة أمام الياباني سينا بنتيجة ٠-٦.
هذا وسيلعب محمد الجعفري يوم السبت ضمن منافسات وزن تحت ٨٦ كغم.
وكان المنتخب الوطني للكراتيه قد حقق في الجولات الثلاث الماضية من بطولة الدوري العالمي والتي أقيمت في كل من مصر واليابان والمغرب، ٦ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات تحققت من خلال محمد الجعفري (ذهبيتان) وعبدالرحمن المصاطفة (ذهبيتان) وفضية للاعب عفيف غيث وبرونزية للاعب محمد الجعفري.
يذكر أن كل من اللاعبين، عبدالله حماد وعمر شقرة وعبدالرحمن المصاطفة ومحمد الجعفري يتنافسون مع نهاية منافسات جولة دبلن على نيل جائزة Grand Winners "الفائزون الكبار" لأفضل لاعبي الكراتيه على مستوى العالم والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات خلال العام.
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