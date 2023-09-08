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مانشيني يستهل مشواره مدرباً للسعودية بخسارة

9/8/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- استهل الإيطالي روبرتو مانشيني مشواره مدرباً للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في المباراة الودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023.

سجل هدف الأخضر الوحيد علي البليهي (68)، وثلاثية كوستاريكا فرانشيسكو كالفو (12) ومانفريد أوغالدي (32) وراندال ليال (89).

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