مانشيني يستهل مشواره مدرباً للسعودية بخسارة
التاريخ
9/8/2023 7:20:37 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- استهل الإيطالي روبرتو مانشيني مشواره مدرباً للمنتخب السعودي بخسارة أمام كوستاريكا 1-3، الجمعة في المباراة الودية ضمن تحضيرات "الأخضر" لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2023.
سجل هدف الأخضر الوحيد علي البليهي (68)، وثلاثية كوستاريكا فرانشيسكو كالفو (12) ومانفريد أوغالدي (32) وراندال ليال (89).
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