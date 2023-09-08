%164 زيادة الآبار المردومة في 8 أشهر

ووسط مضي وزارة المياه والري- سلطة المياه بحملتها لإحكام السيطرة على مصادر المياه، وعلى رأسها تدابير إجراءات ردم الآبار المخالفة في مختلف مناطق المملكة، أكد المصدر أن "التعديل الأخير على نظام مراقبة المياه الجوفية، كان له الدور الأكبر في التأثير والمساهمة في صون وحماية المصادر المائية"، بحسب الغد.

وقال "إن عدد الآبار التي تم ردمها منذ الأول من كانون الثاني (يناير) وحتى 31 آب (أغسطس) من العام الحالي، وصل إلى 119 بئرا، فيما بلغ عددها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، 45 بئرا".

وأشار المصدر إلى أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، الصادر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، "أحكم السيطرة على ردم الآبار المخالفة في مختلف محافظات ومناطق المملكة"، مضيفا أنه "لم يترك الخيار للأمين العام لوزارة المياه والري بإصدار قرار ردم الآبار المخالفة، إنما ألزمه بإصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن".



وفيما نصت المادة (18) من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002، على أنه "للأمين العام اتخاذ أي من الإجراءات التالية: ردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام، وردم أي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة له"، إلا أن النظام المعدل لنظام مراقبة المياه الجوفية رقم (64) لسنة 2022، نص على إلغاء نص المادة (18) من النظام الأصلي والاستعاضة عنه بأنه "على الأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا لأحكام هذا النظام".



كما اشتملت المادة ذاتها في البند (ب) من النظام على أنه "للأمين العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة إذا لم يتقيد صاحب البئر بشروط الرخص الممنوحة له"، مضيفة في البند (ج) أنه "إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تلغى الرخص الممنوحة له".



وفي حين انصب تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية في صميم حماية مصادر المياه، جاء أيضا استجابة للتوصيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي السبعين للعام 2021، في محوره حول إدارة المياه الجوفية في وزارة المياه والري، بضرورة تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته بإضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين، داعيا لمتابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كاملة كافة، والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار.

وأكد التقرير السنوي الأخير لديوان المحاسبة، أهمية إيجاد إطار موحد لأسس وشروط منح التراخيص بما يحقق استراتيجية المياه والمحافظة على المخزون المائي ووقف الاستنزاف المائي من الأحواض، مشددا على ضرورة العمل على ردم الآبار المخالفة للحد من الاستنزاف والضخ الجائر.

ودعا التقرير إلى ضرورة تحميل أصحاب الآبار المخالفة تكاليف ردم الآبار غير المرخصة وغير العاملة وفقا لأحكام المادة 41 من النظام المشار إليه، إلى جانب تكثيف إجراءات المتابعة والكشف والملاحقة القانونية للآبار غير المرخصة وتنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأوصى بضرورة التقيد بالتشريعات الناظمة عند إجراء التسويات على الذمم والمبالغ المستحقة على أصحاب الآبار، وبيان مدة قانونية الإعفاء من الأموال العامة.

وبين "المحاسبة"، أن تعديل نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته يقتضي إضافة عقوبات مالية رادعة على المخالفين للحد من أعمال حفر الآبار واقتناء واستعمال الحفارات بصورة غير قانونية.



وأشار إلى ضرورة متابعة تحصيل الذمم المترتبة على مستخدمي الآبار كافة بجميع أنواعها والبالغة قيمتها حوالي 120 مليون دينار، توازيا، وبيان أسباب عدم وجود تنظيم إداري معتمد في السلطة، وبيان مبررات دمج ثم فصل مديريتي الحفر والمشاغل والصيانة خلال أربعة أشهر.



ويأتي قرار ردم الآبار المخالفة، في سياق صون المصادر المائية عقب استنزافها وجفاف الأحواض الجوفية، وسط آمال بأن يعيد المضي جديا في هذا القرار، هيبة الدولة وفرض القانون بشأن قضية الأمن المائي الوطني.

ووسط تحديات مجابهة معضلة الحد من حفر الآبار المخالفة، لفت تقرير دولي متخصص في قطاع المياه، إلى معاناة وضع المياه الجوفية في الأردن من "نقص في إنفاذ تنظيم استخراج المياه لأغراض الزراعة".



وأرجع التقرير الصادر مؤخرا، والذي حمل عنوانه "نقص المياه الجوفية في الشرق الأوسط: هل سينضب قريبا؟"، سبب صعوبة تحديد مستويات المياه الجوفية بدقة، لأن "المياه لا تحترم الحدود الوطنية".



وأشارت تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إلى وجود 43 طبقة مياه جوفية عابرة للحدود في المنطقة، إلا أن عددا قليلا فقط من دول الشرق الأوسط تتمتع بما اعتبرته (الإسكوا) في تقرير العام 2021، إدارة "كافية" للمياه الجوفية.



وذلك إلى جانب أن إحدى الدول تستخرج الكثير من المياه الجوفية، لكن الدول الأخرى التي تتقاسمها لا تسحب الكمية نفسها، فمن الصعب جدا تحديد هذا التوازن.