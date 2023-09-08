5 لاعبين في سباق على رقم تاريخي جديد

ينفرد إسماعيل مطر قائد الوحدة بصدارة لاعبي الإمارات الموسم الحالي، في قائمة الأكثر خوضاً للمباريات على الصعيدين المحلي والدولي في مسيرته الرياضية الكبيرة، بواقع 711 مباراة، وينتظر أن يكون الموسم الحالي تاريخياً لقائد المنتخب السابق، مع إشارة ((سمعة)) إلى احتمال أن يكون الأخير في مشواره لاعباً، فيما يطارده وليد عباس مدافع شباب الأهلي، بالمشاركة في 575 مباراة، في الوقت الذي يستعد عباس للعديد من الاستحقاقات الدولية المهمة مع المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة، إلى جانب مشاركات ((العنابي)) و((فرسان دبي)) في مختلف المسابقات المحلية.

ويقف قريباً من مطر وعباس كل من المهاجم علي مبخوت، وحارس المرمى علي خصيف، لاعبي الجزيرة، ويوسف جابر مدافع شباب الأهلي، وكل منهما لديه الفرصة لزيادة رصيده من المباريات هذا الموسم، إذا نجح في قيادة فريقه إلى الوصول إلى أبعد مدى في بطولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب حجز المشاركة في مباريات فريقه في دوري أدنوك للمحترفين، الذي يمتد إلى 26 مباراة، مع العلم أن أسطورة الكرة الإماراتية عدنان الطلياني، خاض 724 مباراة دولية ومحلية.

إسماعيل مطر

تمتد مسيرة إسماعيل مطر مع الفريق الأول لـ((العنابي)) منذ العام 2001، وشارك فيها في 711 مباراة، ومنها 38 مباراة في دوري أبطال آسيا، و387 مباراة في الدوري في زمن الهواية، ثم في زمان الاحتراف منذ موسم 2008 - 2009، وتمت إعارته إلى نادي السد القطري في 2009، ليلعب معه مباراتين في الكأس، كما لعب مطر (40 عاماً)، 136 مباراة دولية بداية من 2003، حينما انضم إلى منتخب الشباب، وسجل 135 هدفاً محلياً ودولياً، وشارك منتخبنا الوطني الأول في الفوز بكأس الخليج في 2007 و2023.

وليد عباس

لا يزال وليد عباس، على الرغم من بلوغه 38 عاماً، واحداً من أبرز لاعبي الدفاع في الدولة، وخاض 575 مباراة دولية ومحلية في مسيرته التي بدأت مع نادي الشباب في 2002، وانتقاله إلى الأهلي في 2013، واستمراره حتى الآن مع شباب الأهلي، الذي ظهر كياناً جديداً بعد دمج ناديي الشباب والأهلي ومعهما دبي في 2017، ووجوده في صفوف المنتخب الوطني الأول منذ 2008، ويستعد عباس مع ((الأبيض)) في معسكر كرواتيا للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم في 2026، وكأس آسيا في قطر، والمقررة مطلع العام المقبل.

علي مبخوت

نجح علي مبخوت (23 عاماً)، في تحطيم العديد من الأرقام التهديفية التاريخية، ولا يقف بعيداً عن إسماعيل مطر ووليد عباس، في عدد المباريات التي خاضها على مدار سنواته في الملاعب، إذ شارك مبخوت في 518 مباراة دولية ومحلية، منها 54 مباراة دولية وقارية مع الجزيرة، و281 مباراة مع ((فخر أبوظبي)) منذ انضمامه للفريق الأول في 2008، وينتظر أن تزداد تلك الحصيلة مع مشاركة اللاعب مع ((الأبيض))، واستعداداته لخوض تحديات دولية ومحلية جديدة.

يوسف جابر

شارك يوسف جابر في 432 مباراة دولية ومحلية، بعدما تنقل بين ناديي بني ياس وشباب الأهلي، في مسيرته في الملاعب بداية من 2003، حينما ظهر مع بني ياس، ثم انتقل إلى الأهلي (شباب الأهلي) في 2007، وعاد إلى بني ياس بعدها بثلاث سنوات، ويوجد مع شباب الأهلي منذ 2019، في الوقت الذي بدأ فيه مسيرته الدولية في 2007.

علي خصيف

بدأ علي خصيف (36 عاماً)، موسماً جديداً من الدفاع عن عرين الجزيرة والمنتخب الوطني الأول، ولا يقف بعيداً عن مطاردة الرصيد الأكبر من المشاركة في المباريات الدولية والمحلية، وشارك الحارس المخضرم، في 404 مباريات محلية ودولية قبل وبعد تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، ولا يفكر خصيف في الاعتزال قريباً، ما يعني إمكان وصوله إلى رقم تاريخي في عدد المباريات.