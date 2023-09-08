محمد بن زايد يصل إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ 20

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل يحضر خلالها أعمال القمة الــ 18 لقادة مجموعة العشرين، والتي تشارك فيها الإمارات ضيف شرفٍ، وتعقد تحت شعار «أرض واحدة، أسرة واحدة، مستقبل واحد» في مدينة نيودلهي.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم عدداً من الشيوخ والوزراء والمسؤولين. ويشارك وفد الإمارات خلال الزيارة في حوارات ولقاءات مع الشركاء الدوليين يبحث خلالها مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا، وفي مقدمتها تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن، وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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