زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب
التاريخ
9/8/2023 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم السبت.
وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال
كان مركزه بين مراكش وأغادير، وشعر به على
وجه الخصوص سكان مراكش وأغادير والعاصمة الرباط وكذلك باقي المدن المغربية.
وأدى الزلزال إلى انهيار عدد من المباني بالمدن العتيقة ، ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، الدار البيضاء ومراكش وأغادير والرباط.
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