زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالاً بقوة 7 درجات هز المغرب اليوم السبت.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.



وذكرت وسائل إعلام مغربية أن الزلزال

كان مركزه بين مراكش وأغادير، وشعر به على

وجه الخصوص سكان مراكش وأغادير والعاصمة الرباط وكذلك باقي المدن المغربية.

وأدى الزلزال إلى انهيار عدد من المباني بالمدن العتيقة ، ومن بين المدن التي كانت أكثر تأثرا بالزلزال، الدار البيضاء ومراكش وأغادير والرباط.











