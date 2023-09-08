مصرع شخصين بسبب فيضانات في جورجيا
التاريخ
9/8/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قضى شخصان على الأقل واعتبر ثالث مفقودا في جورجيا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة تسببت بها أمطار غزيرة في الايام الاخيرة، فيما تستمر عمليات الاغاثة لاجلاء عشرات الاشخاص، وفق ما افادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة "تم العثور على جثتين، إحداهما لقاصر" خلال عمليات الاغاثة التي شملت قرى عدة في منطقة غوري بغرب البلاد، تعرضت لانزلاقات تربة.
واعتبر فتى مفقودا فيما يحاول المسعفون إجلاء عشرات الاشخاص ممن احتجزوا في القرى المنكوبة.
والشهر الفائت، قضى 26 شخصا في مدينة شوفي السياحية الصغيرة بسبب انزلاق للتربة نتج من ذوبان أنهر جليدية وأمطار غزيرة.
MENAFN08092023000110011019ID1107036454
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.