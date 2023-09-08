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مصرع شخصين بسبب فيضانات في جورجيا

9/8/2023 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قضى شخصان على الأقل واعتبر ثالث مفقودا في جورجيا إثر فيضانات وانزلاقات للتربة تسببت بها أمطار غزيرة في الايام الاخيرة، فيما تستمر عمليات الاغاثة لاجلاء عشرات الاشخاص، وفق ما افادت وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة "تم العثور على جثتين، إحداهما لقاصر" خلال عمليات الاغاثة التي شملت قرى عدة في منطقة غوري بغرب البلاد، تعرضت لانزلاقات تربة.

واعتبر فتى مفقودا فيما يحاول المسعفون إجلاء عشرات الاشخاص ممن احتجزوا في القرى المنكوبة.

والشهر الفائت، قضى 26 شخصا في مدينة شوفي السياحية الصغيرة بسبب انزلاق للتربة نتج من ذوبان أنهر جليدية وأمطار غزيرة.

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